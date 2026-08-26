聽新聞
0:00 / 0:00
花式滑冰／奧運金牌劉美賢暫別賽場 盼2027-28賽季復出
美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天表示，她將缺席即將到來的賽季，以精進滑冰技巧，她也向粉絲保證，自己將會重返賽場。
路透社報導，劉美賢今年在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運女單花式滑冰項目奪得金牌，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」；此外，她也協助美國隊奪下團體賽金牌。
劉美賢在社群媒體發文表示：「我一直希望以新的方式挑戰自己，讓我的藝術表現和滑冰技巧持續進步。」她說，自己將花些時間「重新調整」。
她說：「對我而言，讓這項運動反映我個人成長非常重要。所以別擔心，我會回來。這段期間，我會為身處各地的隊友們加油。」
劉美賢今天接受美國國家廣播公司體育台（NBCSports）訪問時表示，她計劃利用這段時間提升自己的「整體藝術表現、旋轉、跳躍，以及各項技巧」，並預計在2027至2028年賽季重返賽場。
她說：「我認為這麼做是正確的，我相信自己的直覺。」
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。