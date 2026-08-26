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花式滑冰／奧運金牌劉美賢暫別賽場 盼2027-28賽季復出

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
奧運金牌劉美賢暫別花式滑冰賽場。 路透
奧運金牌劉美賢暫別花式滑冰賽場。 路透

美國華裔花式滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）今天表示，她將缺席即將到來的賽季，以精進滑冰技巧，她也向粉絲保證，自己將會重返賽場。

路透社報導，劉美賢今年在米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運女單花式滑冰項目奪得金牌，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」；此外，她也協助美國隊奪下團體賽金牌。

劉美賢在社群媒體發文表示：「我一直希望以新的方式挑戰自己，讓我的藝術表現和滑冰技巧持續進步。」她說，自己將花些時間「重新調整」。

她說：「對我而言，讓這項運動反映我個人成長非常重要。所以別擔心，我會回來。這段期間，我會為身處各地的隊友們加油。」

劉美賢今天接受美國國家廣播公司體育台（NBCSports）訪問時表示，她計劃利用這段時間提升自己的「整體藝術表現、旋轉、跳躍，以及各項技巧」，並預計在2027至2028年賽季重返賽場。

她說：「我認為這麼做是正確的，我相信自己的直覺。」

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