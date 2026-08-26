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羽球／母親來自台灣！美新星陳翝櫟出身洛杉磯老球館 目標洛杉磯奧運

中央社／ 洛杉磯25日專電
陳翝櫟從洛杉磯老球館打球長大，父母來自馬來西亞與台灣，近日在世錦賽爆冷勝出，成為美國羽球新星並被看好進軍2028洛杉磯奧運。 法新社
陳翝櫟從洛杉磯老球館打球長大，父母來自馬來西亞與台灣，近日在世錦賽爆冷勝出，成為美國羽球新星並被看好進軍2028洛杉磯奧運。 法新社

18歲美國羽球新星陳翝櫟（Garret Tan）本屆世錦賽爆冷擊敗印度名將。他從小在洛杉磯郊區一間31年老球館打球，父母不僅是羽球愛好者，更是這間球館創館初期的員工，母親來自台灣。

中央社記者今天走訪位於艾爾蒙地（El Monte）的聖蓋博谷羽球俱樂部（San Gabriel Valley BadmintonClub）。這座球館位於倉庫林立的工業區，建築物前身是一座1960年代製造飛機零件的廠房。

麥克穆林（Eric McMullin）1995年在這裡創辦球館，最初僅有3面球場，31年來隨著球友需求不斷增加。他承租周圍更多的廠房空間，從原本3面球場一路擴增到現在18面場地的規模，每天晚上滿是球友。

棒球、籃球、美式足球是一般認定的美式運動，羽球在美國的人口雖然較少，但仍有一批死忠球友，大部分來自亞裔社群。

麥克穆林向中央社記者表示，31年前在這裡開設球館，最初是自己愛打。他在高中體育課接觸羽球，後來在南加州大學（USC）念書的時候繼續打，當時遇到很多國際學生，球技讓他大開眼界。

31年來，麥克穆林的球館規模擴大6倍，他表示，當初地點選得好，不僅是幾條高速公路的交會處，更是亞裔聚居的地方，「球館每天晚上都可以聽到十幾種不同的語言」，球友來自菲律賓、馬來西亞、韓國、台灣和中國。

台灣政府在當地設置的洛杉磯華僑文教中心就相隔一條馬路，距離僅300公尺。

美國羽球新星陳翝櫟就是在這座球場長大的孩子。麥克穆林說，陳翝櫟的父親來自馬來西亞、母親是台灣人。他當初創辦球館的時候，陳翝櫟的父親JackTan是他第一個聘用的員工，後來陳翝櫟的母親Victoria Weng也曾在球館工作。

陳翝櫟曾在TLZ Podcast的訪問中提到，這座球館是他從小接觸羽球的地方，父母在球館工作，他自己大概2歲、3歲的時候就拿著球拍玩，到了8歲開始接受正式訓練。

麥克穆林說，打羽球不僅對身體好，更是交朋友的好機會。晚上球場滿是球友，除了場上在揮拍的球員，場下還有70、80人在板凳上等著要打，這都是認識新朋友的機會。

麥克穆林說：「這些年來我參加了很多場婚禮，很多場都是新郎、新娘在我的球場認識的。」

教練李福來（Hock Lai Lee）指導陳翝櫟多年，他向中央社記者表示，陳翝櫟從小就很有潛力，「我一直鼓勵他，希望他保持正面的心態，打更多國際賽。這次在世錦賽的表現，我很替他高興」。

李福來曾是馬來西亞國家隊的一員，2008年起在美國教球。他觀察，羽球這項運動在美國持續成長，打羽球的孩子越來越多，未來也會有更多美國選手，像陳翝櫟一樣站上國際舞台。

李福來指出，陳翝櫟經常赴亞洲訓練，主要原因之一是羽球需要程度相近的訓練對手，在亞洲較容易找到高水準的陪練對手，而且許多國際賽也在亞洲或歐洲舉行。

運動經常把人們連結在一起。麥克穆林過去曾到台灣參加清晨盃羽球賽，見證台灣人對羽球的熱情。

30年前父母在這裡工作，陳翝櫟從小在這個洛杉磯郊區的球館打球，現在在世錦賽嶄露頭角，麥克穆林看好陳翝櫟的表現，「他才18歲，未來路還很長」，期待陳翝櫟有機會在2028年的洛杉磯奧運登場。

如果球館老闆的期待成真，這個父母來自亞洲、從小在球館拿著球拍玩的美國小孩，能夠以奧運選手的身分在家鄉出賽，麥克穆林形容，那將是一個非常圓滿的故事。

洛杉磯 羽球

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