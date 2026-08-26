電競基本法審查再延宕 李洋重申不支持立場、將辦學生聯賽培育人才

立法院教育及文化委員會今天排定「電子競技運動發展基本法草案」逐條審查，不過在民進黨立委提案認為行政部門已表明不支持立場以及委員會意見分歧下，最終表決通過將相關草案保留在委員會，另定期審議。

立法院教育及文化委員會近期針對是否設立「電子競技運動發展基本法」展開激烈攻防戰，更導致日前運動部部長李洋遭到罰站10分鐘的插曲，引發各界高度關注。

今天立法院教育及文化委員會再度排審「電子競技運動發展基本法」，李洋列席重申不支持電競另立專法的立場，他說：「我還是要再度重申運動部不立專法的態度，相信在場的各位委員都非常支持電競，個別項目訂立專法還有待探討。過去這段時間我跟次長找了相關選手討論，其實按照現行法規，如同召委說的，明年我們能編列3000萬預算，感謝各位委員對於今年編列預算給予運動部的支持，所以我們也一直跟協會溝通，預計舉辦高中及大專聯賽。」

李洋強調，電競學生聯賽因為學期的關係，在希望學生教學能夠正常化下，將於明年初舉行，運動部也不會停下電競選手培育的腳步，「專章的部分，運動部希望對於其他新興項目，可以來補充現行法規上的不足，這不只是個單一項目。亞運有很多項目是單一次的，像是2022杭州亞運的圍棋，過去也有橋藝，很多項目是希望我們來支持，不只是電競部分，運動部會在各項目積極努力培養學生運動員轉接到選手部分，不只是電子競技，必須再度強調運動部不支持電子競技單獨列一個專法。」

對於電競專法逐條審查最終仍無法進行，國民黨立委羅廷瑋表示，「討論是有助於注入更多焦點，剛剛部長唯一證實的就是，透過這幾次不斷努力排審，運動部願意在明年編列3000萬來提升，這是這陣子我們委員們不斷持續督導能夠提升的，也跟電競夥伴和朋友、愛玩電競的年輕人說，明年這3000萬不管是增加高中、大專的聯賽，都是我們在這過程中的努力，讓電競持續進步。」