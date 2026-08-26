快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

電競基本法審查再延宕 李洋重申不支持立場、將辦學生聯賽培育人才

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
李洋。 中央社
李洋。 中央社

立法院教育及文化委員會今天排定「電子競技運動發展基本法草案」逐條審查，不過在民進黨立委提案認為行政部門已表明不支持立場以及委員會意見分歧下，最終表決通過將相關草案保留在委員會，另定期審議。

立法院教育及文化委員會近期針對是否設立「電子競技運動發展基本法」展開激烈攻防戰，更導致日前運動部部長李洋遭到罰站10分鐘的插曲，引發各界高度關注。

今天立法院教育及文化委員會再度排審「電子競技運動發展基本法」，李洋列席重申不支持電競另立專法的立場，他說：「我還是要再度重申運動部不立專法的態度，相信在場的各位委員都非常支持電競，個別項目訂立專法還有待探討。過去這段時間我跟次長找了相關選手討論，其實按照現行法規，如同召委說的，明年我們能編列3000萬預算，感謝各位委員對於今年編列預算給予運動部的支持，所以我們也一直跟協會溝通，預計舉辦高中及大專聯賽。」

李洋強調，電競學生聯賽因為學期的關係，在希望學生教學能夠正常化下，將於明年初舉行，運動部也不會停下電競選手培育的腳步，「專章的部分，運動部希望對於其他新興項目，可以來補充現行法規上的不足，這不只是個單一項目。亞運有很多項目是單一次的，像是2022杭州亞運的圍棋，過去也有橋藝，很多項目是希望我們來支持，不只是電競部分，運動部會在各項目積極努力培養學生運動員轉接到選手部分，不只是電子競技，必須再度強調運動部不支持電子競技單獨列一個專法。」

對於電競專法逐條審查最終仍無法進行，國民黨立委羅廷瑋表示，「討論是有助於注入更多焦點，剛剛部長唯一證實的就是，透過這幾次不斷努力排審，運動部願意在明年編列3000萬來提升，這是這陣子我們委員們不斷持續督導能夠提升的，也跟電競夥伴和朋友、愛玩電競的年輕人說，明年這3000萬不管是增加高中、大專的聯賽，都是我們在這過程中的努力，讓電競持續進步。」

李洋 電競

延伸閱讀

偏鄉教育修法拚留才 久任獎金擬擴大？教育部：9月討論

無人機條例拚本周完成三讀 民眾黨團：沒寫金額可以想成是無限大

亞運電競／日本11歲小將 成亞運史上最年輕選手

都拿金牌了還要繼續嗎？李洋誠正中學談低潮 鼓勵少年重新出發

相關新聞

MLB／李灝宇擊球初速180公里強勁安打帶打點 老虎終止6連敗

老虎隊面對美聯龍頭光芒隊系列賽第2戰，台灣內野手李灝宇擔任先發第2棒、三壘手，4打數敲出1支帶有打點的強勁安打，替老虎追加保險分，終場老虎以4：1勝出，終結近期6連敗。

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 有望對決「台灣怪力男」李灝宇

道奇隊「二刀流」大谷翔平重返投手丘腳步愈來愈近，預計明天將再進行一次牛棚練投或實戰打擊練習，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天透露，若一切順利，大谷最快有機會在美國時間周日（台灣時間31日）對上老虎隊的比賽登板。

MLB／葛拉斯諾復出5局7K無關勝敗 道奇9上送不回三壘的大谷斷6連勝

道奇隊明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因傷缺陣三個半月後回歸，今天客場對上勇士隊，先發5局飆7K失3分，無關勝敗；勇士8局下從道奇後援投手史考特（Tanner Scott）手中敲回致勝分，終場以4：3勝出，斷道奇6連勝。

中職／延賽惡夢不斷纏身 單一球季增彈性成解方

中職近年延賽場數超過20場，補賽週仍難化解梅雨季衝擊；建議採單一球季，彈性保留補賽日，並改善球場排水。

高昂代價換回華森值得嗎？騎士重磅重組背後的爭冠抉擇

騎士完成五隊重磅交易，換來23歲大型側翼華森，卻付出史特魯斯、施羅德等輪替戰力與選秀資產，正式押注陣容升級與爭冠前景。

日職／控球修不好球速還變慢 藤浪晉太郎生涯顯現危機訊號

藤浪晉太郎回歸日職後控球問題未解，球速也下滑；截至8月23日，本季一軍僅投10局、防禦率6.30，生涯與續約前景亮起警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。