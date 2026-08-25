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2026徐行縱谷啟動 八通關挑戰、玉里大富翁自行車闖關活動開跑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
徐行縱谷活動正式啟動。圖／縱管處提供
徐行縱谷活動正式啟動。圖／縱管處提供

為推廣花東縱谷自行車旅遊，打造兼具永續、低碳與深度體驗的旅遊品牌，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天舉辦「2026徐行縱谷」活動宣傳記者會，正式宣布年度系列活動開跑，現場貴賓包含林倩綺立法委員及旅行業者力麗觀光集團、可樂旅遊、易遊網、崑合碩、和樂旅行社等共同參與。

記者會由充滿熱情與活力四射的「動手動腳」舞團以精彩的舞蹈揭開序幕，具有音樂藝術背景而且熱愛戶外運動的林倩綺委員致詞時說自己在去年親自走訪過徐行縱谷的自行車路線，因此也代表花東地區及原民的委員同仁，邀請大家透過緩慢的騎行一起前往花東、來感受花東特有的縱谷美景、部落特色。

縱管處處長許宗民則表示去年深受車友喜愛的「徐行縱谷板塊騎遇自行車活動」，今年以「八通關古道自行車挑戰及玉里小鎮自行車大富翁闖關」為主題再次登場!活動將於10月18日在玉里鎮盛大登場，活動依難度、騎乘性質區分為「八通關古道自行車挑戰」及「玉里小鎮自行車大富翁闖關」，除透過鐵馬、步行將縱谷山林谷道等景色盡收眼底外，今年活動也將玉里小鎮化身為大型遊戲地圖，邀請大家騎乘自行車穿梭街道，自由探索特色景點、在地商家與歷史文化據點，並藉由踩點闖關、互動集章及消費體驗，感受不同於競速賽事的自行車旅行樂趣。

除了10月份的大活動外，今年最大的亮點，就是首次推出的「徐行縱谷領騎服務」。許宗民表示，為讓旅客無論何時造訪花東，都能享受專業、安全且富有深度的自行車旅遊體驗，縱管處於將運用培訓後之領騎人才，正式建置預約領騎服務。凡5人以上即可預約（每團上限15人），遊客只需於7日前至活動連結申請預約，並繳納保證金（活動當日退還），即可跟隨領騎達人，以約15公里的舒適騎乘節奏，深入體驗縱谷的人文故事、自然生態與特色聚落，報名預約資訊請持續關注縱管處官網及臉書粉絲專頁。

這次領騎服務共規劃七條特色路線，分別有鯉魚潭、新城鄉、光復鄉、玉里鎮、池上鄉、關山鎮及鹿野鄉等路線，串聯花東縱谷不同區域的重要景點，大多以台鐵車站作為集合及解散據點，同時提供自行車，讓旅客搭乘火車抵達車站或集合點後，輕鬆展開一趟「搭火車、騎單車」的低碳旅程，展現最便利、最友善的花東雙鐵旅遊模式。

縱管處希望透過「徐行縱谷」品牌，讓自行車不只是交通工具，而是一種認識土地、感受文化、實踐永續的旅行方式，誠摯邀請更多國內外旅客走進花東，用最自在的速度，收藏縱谷最美的風景，也讓世界看見花東縱谷獨一無二的自行車旅遊魅力。

自行車 富翁 花東縱谷

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