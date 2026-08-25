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延續世足熱潮 新光小小足球嘉年華熱鬧登場

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
今年新光小小足球嘉年華特別新設「公益推廣組」，由董事長魏寶生（後排右9）出資，邀請關愛之家孩童前往銘傳大學龜山校區足球場體驗足球樂趣。活動邀請台灣關愛基金會董事長、附友流浪足球會會長汪其桐（後排右10）、銘傳大學秘書長樊中原（後排右11）、桃園市50聯盟足球協會代表郭維君（前排左4）共襄盛舉，與銘傳足球隊師生及參與孩童們一同合影留念。圖／新光人壽提供
今年新光小小足球嘉年華特別新設「公益推廣組」，由董事長魏寶生（後排右9）出資，邀請關愛之家孩童前往銘傳大學龜山校區足球場體驗足球樂趣。活動邀請台灣關愛基金會董事長、附友流浪足球會會長汪其桐（後排右10）、銘傳大學秘書長樊中原（後排右11）、桃園市50聯盟足球協會代表郭維君（前排左4）共襄盛舉，與銘傳足球隊師生及參與孩童們一同合影留念。圖／新光人壽提供

近年台灣喜愛足球的人口顯著成長，在青少年家庭參與熱度持續提升，尤其今年適逢FIFA世界盃足球賽舉辦，更帶動一波全民足球熱潮。為持續推廣台灣基層足球運動，台新新光金控(2887)子公司新光人壽連續三年舉辦「新光小小足球嘉年華」，邀集專業教練及在地球隊共同指導，吸引全台超過200組家庭參與，透過寓教於樂的課程設計，引導孩子從小培養運動習慣，感受足球運動獨特的氛圍與魅力。

今年第三屆新光小小足球嘉年華於8月18日展開，由熱愛足球且長期支持足球運動的新光人壽董事長魏寶生擔任「足球學校校長」，並與曾擔任中華男足隊長、現任新壽業務單位處經理的吳昭興一同陪伴孩子下場互動交流。首先登場的是北區的公益推廣組，接續為8月22日在台中太原足球場舉辦的「足球節」及「足球訓練營」兩大課程，課程依孩童不同程度規劃，讓初次接觸足球的孩童能從遊戲中建立興趣，已有基礎的孩子也能透過專業訓練，持續精進足球技巧、身體協調與戰術素養，並鼓勵親子共同參與，在互動中享受足球樂趣。

此外，課程中也結合趣味遊戲與實戰訓練，並由多位優秀球員擔任教學助教，全程陪伴孩子學習，透過團隊合作及互動競賽，培養勇於挑戰、自信與合作精神，提供每位小朋友兼具娛樂性與專業性的學習體驗，顯示新光人壽以實際行動支持基層足球發展，展現企業推廣全民運動的承諾。

除了針對一般大眾及保戶外，今年新光人壽也特別結合關懷與共融理念新設「公益推廣組」活動，由身兼台灣銘傳足球推廣協會理事長及⁠財團法人台灣關愛基金會董事的魏寶生出資，邀請30多位關愛之家孩童至銘傳大學龜山校區足球場體驗足球運動。其中具有踢球經驗、年齡介於6至12歲的孩童，則由銘傳大學足球隊教練曾台霖及前木蘭女子足球聯賽國腳楊雅晴帶領進行基本技術訓練，以富有趣味性的課程激起小朋友對於足球的興趣。

活動當天，魏寶生帶著孫女下場，更邀請新壽同仁攜家中孩童加入，在球場上與關愛之家的小朋友們混合分組、共同練習。

新壽秉持ESG永續經營理念，長期支持全民運動與健康促進，自2014年起即陸續贊助高雄市右昌國小、南投縣雙龍國小、新北市自強國小等基層足球校隊，並舉辦及支持電競親子營、魔術方塊大賽、熱門街舞大賽、田中馬拉松、泳渡日月潭、全國健行活動、遠距醫療等全齡健康活動。未來將持續透過結合運動、教育及公益的行動，鼓勵大眾重視運動、養成規律運動習慣，為下一代建構更友善健康的成長環境。

足球 新光人壽 運動

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