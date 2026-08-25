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羽球／周天成二訪台南少觀所 用金句與世錦賽銅牌鼓勵少年

中央社／ 台北25日電
台灣羽球一哥周天成（右）和物理治療師高敏珊（左）默默行善做公益，羽球世錦賽結束後就馬不停蹄返台探訪台南少觀所。高敏珊提供
台灣羽球一哥周天成（右）和物理治療師高敏珊（左）默默行善做公益，羽球世錦賽結束後就馬不停蹄返台探訪台南少觀所。高敏珊提供

剛拿下羽球世錦賽男單銅牌的周天成，返台後馬不停蹄依約二訪台南少年觀護所；他還拿出獎牌鼓勵孩子們，不要放棄自我，並以紙箱上「打球就好、不要打人」的金句，幽默又正向。

現年36歲又7個月的台灣羽球男單名將周天成，上週在世界羽球錦標賽雖止步4強，仍拿下生涯相隔4年後的第2面世錦賽銅牌，「越老越巔峰」也讓他成為體壇熱門話題。

周天成曾在今年8月10日就前往台南少觀所探訪，並且將中華民國羽球協會給他的10萬元獎勵金，轉贈給少觀所，用作孩子們多元習藝課程及飲食補助；當時雙方也約好，8月24日要再來探訪。

周天成笑著告訴中央社記者，「當初確實沒想到世錦賽可以打到這麼後面，所以返台後休息沒幾個小時，就立刻搭高鐵南下，更神奇的是，這幾天雖然大雨不斷，但我們一出台南高鐵站時就沒雨了。」

談到這2次的體驗，周天成相當感慨地說：「這裡的孩子們多半都是家庭因素才走偏，他們需要的是一個榜樣、一個未來，所以我就是盡量提供正向的想法及能量，要孩子們知道，就算來到這裡，還是有改變人生的機會。」

過程中，周天成還將世錦賽銅牌掛在孩子們身上，讓他們感受一下「努力」的重量。

他笑說：「高姐（高敏珊）在箱子上寫著『打球就好、不要打人』的句子幽默鼓勵孩子，我就負責用羽球把箱子打穿，證明這件事是做得到的。」

周天成提到，印象最深刻的，就是有一名孩子之前是柔道選手，甚至還進國訓中心參觀過，偶像就是楊勇緯，「我知道之後，就請楊勇緯錄製一段影片鼓勵他，今天去的時候，這名孩子真的非常感動，我也看得出來，他是真的想要重新翻轉人生。」

台南少年觀護所所長許國賢接受中央社訪問時表示，「這些12到18歲的孩子，多半都是因為家庭關係失能才會犯錯進來，他們需要的是一個方向，一個能啟發他們的人，才想到運動員或許是最適合的角色。」

許國賢強調，真的非常感謝小天（周天成）願意這樣無償無私地二度探訪少觀所，「我也想要藉此讓孩子們知道，運動員成功的背後也是吃了很多苦，想要成功、想要有自己的人生，就必須走對的方向，努力為自己負責。」

周天成 金句 少年

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