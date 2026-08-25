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羽球／周天成世界排名竄升第4 印尼名將克里斯蒂登頂球王
BWF今天公布最新世界排名，上週剛拿下羽球世界錦標賽男單銅牌的周天成，從原本第6上升至第4，世界球王則換成印尼名將克里斯蒂。
經過了上週羽球世界錦標賽的大亂鬥，本週更新的世界羽球總會（BWF）男單世界排名大洗牌；原本的世界球王、中國好手石宇奇，因為世錦賽首輪淘汰積分大幅倒扣，一口氣跌到第6名。
反觀台灣好手、現年36歲的周天成，一路闖進4強才落敗，進帳10500的世界排名積分，在經過相關計算後，目前以積分86580分上升排到第4。
儘管周天成世界排名暫居第4，但距離球王克里斯蒂（Jonatan Christie）僅相差不到1051分，仍有機會在9月1日開打的BWF超級750中國大師賽中，力拚登基球王寶座。
周天成告訴中央社記者，「世界排名就是一個結果而已，重點是整個努力及比賽的過程，相信只要把該做的部分做出來，結果自然會是好的，所以不會太注重排名的部分。」
樂於公益的周天成，預計今天將出發前往綠島國小羽球隊進行互動教學，只不過近日天氣不穩定，也讓周天成開玩笑說：「我會留意天氣變化，萬一來不及回到台灣，後續的中國賽事就不用去了。」
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