射箭／企業聯賽首度移師高雄港 射手迎戰海風搶當南霸天

2026企業射箭聯賽第3個比賽周將在明後天登場，為了落實「全台走透透」的理念，這2天賽事移師高雄港16號碼頭，以「港都」為背景比試百步穿楊，射手們要正面迎戰海風出的考題，看誰能擔起南霸天名號，幫助隊伍殺出重圍。

由於接下來一個月安排了3個比賽周，讓積分榜戰況即將進入白熱化，暫居龍頭的新竹市愛山林手握15分，只有1分優勢，不過對他們來說，最大的底氣來自本季各點戰力平均，連新加入的複合弓也保有2勝，團體戰力在今年開季表現出色，其中林子翔無論在男單、混雙或男團都扮演要角。

新竹市愛山林本周要分別與協會青年隊以及新濠建設廝殺，新濠建設在積分榜上緊咬尾隨，2隊之間的對抗，有機會形成榜首攻防戰。

新濠建設是目前還有不敗金身的唯一代表，在上季十分箭后風佑築領銜下，女單和女團在歷經4戰之後，仍是百分百勝率，本周與彰化銀行之間的交手，女單或將上演風佑築與李彩綺的亞運隊友過招。

上賽季抱回隊史首冠的彰化銀行衛冕之路起頭難，射完2周賽程後只有10積分位居墊底，當家看板邱意晴沒能複製戰無不勝的神蹟，狀態明顯還在調整中，只好先將女單讓出給李彩綺，後者也不負所托，立刻帶回2勝。

不過彰化銀行最大的罩門是男單，在前奧運銀牌鄧宇成前4戰有3場以0：6遭完封之後，是否觸底反彈或走馬換將，值得在這一周觀察。

企業聯賽將舞台搬進高雄港碼頭寫下創舉，射箭協會秘書長林政賢表示，聯賽一直抱持全台走透透的方針，希望透過各種不一樣的地形、風貌，讓參賽選手練習環境適應能力，「這次港邊海風會是不小的考驗，但如果能成功克服，相信這個經驗值對未來他們在各比賽能有幫助，像我們前面2周的賽程，也都克服了雨勢。」