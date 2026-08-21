納米比亞沙漠7日賽最長征途 75公里賽段告捷台灣A隊強勢領先群雄

正在納米比亞舉行的RacingThePlanet 2026 賽事進入白熱化階段，在最具挑戰性的75公里賽段結束後，由極地超馬好手林義傑與李銘峰組成的台灣A隊，憑藉絕佳默契與戰術運用，持續以壓倒性優勢穩居領先地位，距離隊史第二座官方團體賽冠軍僅一步之遙。

面對這條堪稱「地獄級」的賽道，兩位選手展現了完美的互補戰術。擁有豐富沙漠征戰經驗的林義傑，在複雜地形中精準判斷路線，為團隊節省大量時間；而具備優異長距離耐力的李銘峰，則在相對平緩的路段扮演「火車頭」角色，穩定帶動團隊配速。兩人一前一後、一攻一守的完美搭配，正是台灣隊能持續保持領先的關鍵。

今日賽段難度極高，除了高達攝氏37度、體感溫度突破45度的酷熱考驗外，更涵蓋了沙地、碎石坡、連續丘陵、峽谷與乾枯河床等多變地形，對所有參賽者的體能、意志力與適應力都是極大考驗。

今年最熱的納米比亞：一場與「看不見的敵人」的搏鬥

台灣選手奮戰。 林義傑提供

「這是我跑過這麼多屆納米比亞站以來，體感最煎熬的一次。」林義傑在賽後受訪時，語氣中帶著疲憊卻堅定的神情。他補充道：「雖然氣象數據顯示是攝氏37度，但地表反射的熱輻射加上乾燥的風，體感溫度早就突破45度，每一步都像踩在燒紅的鐵板上。這不是與其他選手的比賽，而是一場與『看不見的敵人』——極端高溫——的搏鬥。」

在這種嚴酷條件下，團隊的每一步策略都必須更加精準。林義傑回憶，在進入連續丘陵地帶時，他一度發現李銘峰的配速因高溫而略微下降，他立刻透過預先約定的手勢示意調整節奏，並主動承擔了將近十公里的領跑任務，讓隊友能在其身影後方稍微喘息的空間。「在這種天氣下，『團隊』兩個字不是口號，而是用汗水與信任交換來的生存法則。」林義傑強調。

藝人郭彥均大爆發：從百名之外一路狂追至男子組第43名

藝人郭彥均大爆發：從百名之外一路狂追至第43名。 林義傑提供

除了王仁甫的亮眼表現外，另一位藝人郭彥均的表現同樣令人動容。在賽事初期，郭彥均一度落在百名之外，面對高溫與嚴峻地形的雙重考驗，他的處境並不輕鬆。然而，郭彥均展現了驚人的意志力，在最長的一日中拼命追趕，憑藉不放棄的信念一步步超越前方選手，最終成功將名次大幅推進至男子組43名，總排名第53名，成為本屆賽事中台灣選手的另一大驚奇。

郭彥均賽後受訪時表示，支撐他堅持下去的動力，除了不想辜負自己的努力外，更感謝林義傑在賽前的鼓勵與訓練指導。「在沙漠裡，放棄的念頭隨時都會出現，但只要想到有這麼多人在支持，就告訴自己一定要撐下去。」郭彥均的逆襲故事，也為本屆賽事增添了更多感動與激勵人心的篇章。

藝人王仁甫表現亮眼，大幅刷新個人紀錄

藝人王仁甫表現亮眼，大幅刷新個人紀錄。 林義傑提供

藝人王仁甫今日表現令人驚豔，一開賽便展現強烈企圖心，最終以13小時12分的佳績完賽，相較於2023年戈壁賽的成績，整整快了8小時，進步幅度驚人。王仁甫賽後特別感謝林義傑平時的嚴格訓練與支持，並點名感謝運動科技品牌HIBERG，他表示：「HIBERG的科學化訓練輔助，讓我確切感受到訓練成效，是這次能大幅突破的關鍵助力。」

林義傑(左)與隊友李銘峰。 林義傑提供

台灣團隊個人成績總覽

截至第五天，台灣選手在個人成績方面同樣表現出色： • 官方團體組：Team Taiwan A 林義傑/李銘峰排名第一；王仁甫/黃振華排名第三。 • 男子組：林軒安以32小時30分15秒暫居總排名第8；劉嘉芳醫師以35小時54分00秒排名第14；陳威辰以36小時09分07秒排名第15；郭彥均則以驚人韌性竄升至第43名。 • 女子組：鍾昀臻以42小時14分28秒的佳績排名第6，暫居總排名第37名。 大會將於明日（22日）安排休息日，讓所有選手調整狀態，並於23日迎來最終的10公里決戰。台灣隊能否順利奪冠，備受各界期待。 感謝：弘光科技大學、INDIBA、HIBERG高山氧及電筒王支持

林義傑(左)與隊友李銘峰。 林義傑提供

林義傑通過最長考驗。 林義傑提供

藝人郭彥均大爆發：從百名之外一路狂追至第43名。 林義傑提供