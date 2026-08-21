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羽球世錦賽／與胡綾芳混雙8強止步 楊博軒晚間續戰男雙8強賽
BWF羽球世錦賽今天展開8強賽程，我國混雙組合楊博軒／胡綾芳遭遇印尼薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（Nita Violina Marwah），儘管在首局一度打出6：0開局攻勢，但最終仍是以18：21、9：21敗下陣來，無緣4強。
羽球世錦賽我國今天共有3組人馬將在8強賽登場，其中混雙世界排名第12名的楊博軒／胡綾芳，在16強賽擊敗世界排名第3的丹麥組合克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Bøje），改寫兩人去年攜手闖進16強賽的最佳成績。
不過今天遭遇昨天擊敗我國另外一組混雙組合葉宏蔚／詹又蓁的印尼薩納維／馬瓦爾，楊博軒／胡綾芳卻陷入苦戰，首局前段，台灣組合一度打出6：0的絕佳開局，甚至以11：4領先進入技術暫停。但下半局卻風雲變色，印尼組合在重新調整後掌控場上節奏，先是打出一波5：0攻勢縮小差距，又在局末成功逆轉戰局，以21：18那轉搶下首局。
第二局印尼組合從開局就一路領先，局中更是以一波9：1攻勢奠定勝基，最終楊博軒／胡綾芳就以9：21敗下陣來，雖然無緣4強，但仍創下兩人在世錦賽的最佳成績。
而今天晚間我國男雙組合李哲輝／楊博軒也將在8強賽登場，至於周天成則將在男單4強賽遭遇印尼第11種子、21歲新星法漢（Alwi Farhan），兩人今年全英公開賽16強賽交手中，法漢以直落二取勝。
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