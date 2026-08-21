快訊

獨／竹東自強國中傳意外 14歲學生收籃球架遭壓傷不治

中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

輝達用GPU融資拉華爾街抬轎 算力泡沫風險有多大？

聽新聞
0:00 / 0:00

美網／阿爾卡拉斯宣布復出尋求連霸！賽會總獎金再創歷史新高

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。 路透
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。 路透

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯Carlos Alcaraz）因右手腕受傷缺陣4個月，如今確定將傷癒復出，尋求衛冕美國網球公開賽。

阿爾卡拉斯在社群平台發文寫道，「出發吧！阿爾卡拉斯因右手腕受傷休戰4個月後，將在美網正式重返巡迴賽。準備好回來了！」

現年23歲的阿爾卡拉斯生涯有7座大滿貫，首座就是2022年美網，去年他也在這項賽事擊敗義大利球王辛納（Jannik Sinner），如今將尋求連霸。阿爾卡拉斯今年澳網奪冠後完成「生涯大滿貫」，但接下來的法網和溫網都因傷缺陣。

美網官方也宣布，本屆賽會總獎金將達到1.08億美元（約34.4億新台幣），再創網壇新歷史，男單冠軍可拿下550萬美元（約1.75億新台幣）。

今年總獎金與去年相比成長20%，男、女單冠軍獎金上升10%，會外賽首輪獎金增加16%達3.2萬美元（約101.9萬新台幣）；會內賽單打首輪14萬美元（約445.9萬新台幣）；男女雙打和新制混雙等冠軍，也都有100萬美元（約3185萬新台幣）。

阿爾卡拉斯 美網 Carlos Alcaraz

相關新聞

羽球世錦賽／與胡綾芳混雙8強止步 楊博軒晚間續戰男雙8強賽

BWF羽球世錦賽今天展開8強賽程，我國混雙組合楊博軒／胡綾芳遭遇印尼薩納維（Amri Syahnawi）／馬瓦爾（Nita Violina Marwah），儘管在首局一度打出6：0開局攻勢，但最終仍是以18：21、9：21敗下陣來，無緣4強。

美網／阿爾卡拉斯宣布復出尋求連霸！賽會總獎金再創歷史新高

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因右手腕受傷缺陣4個月，如今確定將傷癒復出，尋求衛冕美國網球公開賽。

射箭／企業聯賽首度移師高雄港 射手迎戰海風搶當南霸天

2026企業射箭聯賽第3個比賽周將在明後天登場，為了落實「全台走透透」的理念，這2天賽事移師高雄港16號碼頭，以「港都」為背景比試百步穿楊，射手們要正面迎戰海風出的考題，看誰能擔起南霸天名號，幫助隊伍殺出重圍。

網球／攜手O妹連兩站挺進4強 謝淑薇暌違9年重返辛辛納提女雙準決賽

我國網球好手謝淑薇今天凌晨與拉脫維亞搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在辛辛那提女網賽女雙8強賽，出戰中國大陸郭涵煜／法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），最終以6：3、6：4直落二勝出，連續兩站挺進到4強賽。

瑞士三分之二民眾喜戶外運動 健行自行車最熱門、重訓瑜伽人氣升

瑞士18日公布最新運動普查顯示，多數民眾認同運動有益健康，戶外運動最受歡迎。健行、自行車及游泳仍是熱門項目；受到疫情影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。