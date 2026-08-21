美網／阿爾卡拉斯宣布復出尋求連霸！賽會總獎金再創歷史新高

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因右手腕受傷缺陣4個月，如今確定將傷癒復出，尋求衛冕美國網球公開賽。

阿爾卡拉斯在社群平台發文寫道，「出發吧！阿爾卡拉斯因右手腕受傷休戰4個月後，將在美網正式重返巡迴賽。準備好回來了！」

現年23歲的阿爾卡拉斯生涯有7座大滿貫，首座就是2022年美網，去年他也在這項賽事擊敗義大利球王辛納（Jannik Sinner），如今將尋求連霸。阿爾卡拉斯今年澳網奪冠後完成「生涯大滿貫」，但接下來的法網和溫網都因傷缺陣。

美網官方也宣布，本屆賽會總獎金將達到1.08億美元（約34.4億新台幣），再創網壇新歷史，男單冠軍可拿下550萬美元（約1.75億新台幣）。

今年總獎金與去年相比成長20%，男、女單冠軍獎金上升10%，會外賽首輪獎金增加16%達3.2萬美元（約101.9萬新台幣）；會內賽單打首輪14萬美元（約445.9萬新台幣）；男女雙打和新制混雙等冠軍，也都有100萬美元（約3185萬新台幣）。