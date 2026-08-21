網球／攜手O妹連兩站挺進4強 謝淑薇暌違9年重返辛辛納提女雙準決賽

我國網球好手謝淑薇今天凌晨與拉脫維亞搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在辛辛那提女網賽女雙8強賽，出戰中國大陸郭涵煜／法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），最終以6：3、6：4直落二勝出，連續兩站挺進到4強賽。

謝淑薇與前搭檔奧斯塔朋科前一站在加拿大多倫多女網賽重新合拍，就一路挺進到4強賽才敗下陣來，本周兩人轉戰辛辛那提女網賽再度一路過關斬將，在首輪以直落二取勝後，16強賽也在領先的情況下對手因傷退賽晉級到8強。

兩人今天凌晨在8強賽登場遭遇郭涵煜／美拉德諾維奇，雙方在開賽就展開激烈的破發大戰， 謝淑薇／奧斯塔朋科靠著首盤就3度破發得手，以6：3先下一城，第二盤更是延續氣勢開盤連拿4局，最終以6：4取勝，晉級到4強賽，也是謝淑薇生涯第4度、暌違9年再度晉級到辛辛那提女雙4強。接下來4強賽兩人將遭遇比利時肯朋（Magali Kempen）／俄羅斯帕諾娃（Alexandra Panova）。