瑞士2/3民眾喜戶外運動 健行自行車最熱門、重訓瑜伽人氣升

瑞士18日公布最新運動普查顯示，多數民眾認同運動有益健康，戶外運動最受歡迎。健行、自行車及游泳仍是熱門項目；受到疫情影響，室內重量訓練與瑜伽也受歡迎，有跟上戶外運動的勢頭。

瑞士聯邦體育局每6年進行一次運動普查，持續觀察及分析瑞士體育活動的發展趨勢。聯邦政府在記者會上表示，運動在瑞士民眾心目中代表非常正面的形象，多數人認同運動帶來的益處，包括維持健康、提升體能、享受身體活動及親近大自然。瑞士持續位居歐洲運動風氣最盛行的國家之列，與北歐國家並列前段班。

整體而言，瑞士運動風氣盛行，最新數據顯示，2/3的民眾喜歡在戶外運動，戶外場所仍是最受歡迎的運動場地。瑞士各地另有許多運動協會，如網球俱樂部、足球俱樂部等。今年普查顯示，健身中心會員人數首次超越體育協會。

瑞士最受歡迎的5項運動中，健行仍以49%的參與率居冠、自行車34%居次、游泳25%排名第3，滑雪與慢跑皆為23%，並列第4。不過，這5項運動的參與率近年均呈下降趨勢。相較之下，重量訓練（20%）及瑜伽（16%），人氣則大幅上升。

本次數據顯示，52%的瑞士人口每週運動多次、每週運動時間超過3小時；完全不運動者占17%。此外，收入及教育程度越高，參與運動的程度也越高。另一項值得關注的現象是，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，過去6年間以自家住宅作為運動場所的重要性有所提高。

有健身房會員的民眾施密特（Alex Schmitt）對中央社表示，在瑞士參加運動協會或俱樂部，除了運動之外，還要和其他會員社交，並花時間做義工。但平時上班已經非常勞累，實在沒有多餘的時間和精力再參與有社交性質的體育協會。參加健身房，想去就去，更符合現代人的需求。

參加冰上曲棍球俱樂部的民眾傅勒曼（LuisaFüllemann）接受採訪表示，自己從小參加俱樂部，結交許多好友，團隊型的運動也學會合作。此外，俱樂部也是生活中的精神支持，可以降低生活與工作帶來的壓力。