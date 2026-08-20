聽新聞
0:00 / 0:00
羽球世錦賽／楊博軒單日兩勝 男雙、混雙都闖8強
羽球世錦賽今年在印度新德里點燃戰火，男雙、混雙雙線作戰的我國好手楊博軒單日兩勝，雙雙闖進8強，有望挑戰生涯第一面世錦賽獎牌。
羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，中華隊隊史累積3銀6銅，最近一次奪牌紀錄是2022年「一哥」周天成的男單銅牌。
今年15組參賽台將有8組晉級16強，雙線出擊的楊博軒下午混雙先和胡綾芳三局拍下列第3種子的丹麥組合克里斯蒂安森（Mathias Christiansen）／博爾（Alexandra Bøje），晚上和李哲輝合體也傳捷報。
世界排名17的李楊配，面對世界排名第9的印尼組合古塔馬（Sabar Karyaman Gutama）／伊斯法哈尼（Muhammad Reza Pahlevi Isfahani），第一局7：7時連下5分拉開領先，以21：11先下一城，第二局也是開局打出5：0攻勢後就一路領先，以21：13獲勝，只花26分鐘就挺進8強。
僅存台將希望的我國「一哥」周天成，今天只花35分鐘就以21：19、21：9拍下日本田中湧士，取得對戰3連勝，挺進最終8強，明天對手將是印尼世界排名12的法漢（Aiwi Farhan）。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。