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拳擊／台北城市盃燃戰火 亞運4國手也參賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
臺北市政府體育局局長游竹萍（左五）與各界嘉賓在舞臺上合影，每人戴上一隻象徵性的拳擊手套，共同宣告為期四天的國際賽事正式開打。圖／臺北市政府體育局提供
臺北市政府體育局局長游竹萍（左五）與各界嘉賓在舞臺上合影，每人戴上一隻象徵性的拳擊手套，共同宣告為期四天的國際賽事正式開打。圖／臺北市政府體育局提供

由臺北市政府體育局主辦的「2026臺北城市盃拳擊邀請賽」今年邁入第16屆，今天晚間於臺北體育館1樓舉行開幕典禮，為期4天的賽事共匯聚來自國外8座城市及國內5支代表隊、共約78位優秀拳擊好手齊聚臺北，我國4名名古屋亞運國手黃筱雯、郭怡萱、彭家豐和林俊佑也將登場。

賽事適逢2026名古屋亞運備戰關鍵期，4位亞運選手將城市盃作為檢視訓練成果與累積實戰經驗的重要舞臺，同時也為國內年輕新秀創造與國際頂尖好手交鋒學習的機會。

體育局局長游竹萍表示，臺北城市盃拳擊邀請賽自2011年起辦理至今，始終致力於為國內青年選手搭建與國際接軌的專業擂臺，透過每年邀請海外優秀選手來臺參賽，不僅能讓臺灣選手累積寶貴的實戰經驗，也讓臺北成為國際拳擊交流的重要城市。今年賽事作為亞運國手的前哨戰，期盼選手把握難得機會，在場上展現競技實力爭取佳績，在場下建立跨越國界的深厚友誼。

本屆賽事海外隊伍包含韓國首爾、菲律賓馬尼拉、蒙古烏蘭巴托、馬來西亞檳城、日本東京、日本橫濱、香港及澳洲布里斯本等8座城市，國內則由臺北市、新北市、基隆市、新竹市與彰化縣組隊參賽。我國菁英選手人才輩出，包含巴黎奧運女子60公斤級銅牌的吳詩儀，獲東京奧運女子51公斤級銅牌的黃筱雯，還有郭怡萱、彭家豐與林俊佑等4位即將征戰名古屋亞運的國手，都將投入本次賽事大展身手，透過高強度的對抗為即將到來的名古屋亞運調整至最佳狀態。

2026臺北城市盃拳擊邀請賽今天開戰，前兩天進行初賽及複賽，22日至23日迎接準決賽及決賽，賽事全程免費開放民眾入場觀賽。

拳擊 國手

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