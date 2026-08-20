體育經費增至276億元 運彩發展協會盼讓運動發展基金形成良性循環

行政院通過116年度中央政府總預算案，整體體育經費編列達276億元，較上年度增加28億元，中華民國運動彩券發展協會（CSDA）對政府持續擴大體育投入表示肯定。CSDA秘書長黃浩雲表示，運動部成立，台灣體育發展正進入新的階段，除了增加政府公務預算外，如何持續壯大運動發展基金、讓資源真正回到運動員與基層體育，更是未來值得共同努力的重要方向。

黃浩雲指出，運動發展基金長期扮演台灣體育發展的重要後盾，而合法運動彩券正是基金重要且穩定的財源之一。近年台灣運彩銷售規模持續成長，每年挹注數十億元至運動發展基金，因此合法運彩的意義不能只從彩券銷售數字來看，更應看見背後對運動人才培育、競技運動、全民體育及國家體育發展所產生的正向效益。

「每一張合法運動彩券的背後，都有一部分力量重新回到台灣體育。」黃浩雲表示，當合法運彩市場更加健全、民眾對其公益價值有更多認識，運動發展基金就能獲得更穩定的挹注；基金規模持續成長，也代表政府有更多資源投入運動員培訓、基層扎根、賽事環境及體育產業，形成正向循環。

黃浩雲認為，116年度體育經費增加是一項重要訊號，尤其新增資源投入全民運動、賽會環境、新興運動及校園體育，都有助於擴大台灣運動人口與產業基礎；下一階段則可進一步思考，如何讓資源從「賽場」延伸至「職涯」，建立更完整的運動人才照顧體系。

CSDA建議，未來運動發展基金除了持續支持競技選手培訓外，也可更加重視運動員職涯轉銜，包括退役後的就業培訓、專業證照、媒體傳播、賽事分析、運動產業及合法運彩相關工作，讓選手多年累積的運動專業，不因離開競技場而中斷。

CSDA目前即持續結合經銷商、退役運動員、媒體工作者及賽事分析人才，透過教育訓練、專業分析與媒體內容，提升合法運彩的專業度及社會認知；協會與台灣運彩既有合作，也以每日賽事分析、影音及品牌導流等方式推廣合法運彩。

黃浩雲認為，未來若能進一步結合運動部、台灣運彩、民間協會及相關產業資源，建立「退役選手培訓—專業能力認證—產業媒合—職涯發展」的完整機制，就有機會讓合法運彩成為運動員銜接下一階段職業生涯的新選項，也為產業導入更多真正具備運動背景的專業人才。

CSDA強調，合法運彩並非單純的投注工具，而是結合體育參與、公益資源與產業發展的重要制度。未來除了追求銷售成長，更重要的是讓社會清楚理解「支持合法運彩，就是增加運動發展資源」的公益連結。

黃浩雲表示，期待運動部成立及體育預算增加後，政府能同步強化運動發展基金的政策效益與資訊傳達，讓社會更容易看見基金如何投入選手、基層、場館、賽事及人才培育，也讓合法運彩的公益價值更加具體。

CSDA也將持續扮演產業與政策間的溝通橋梁，透過專業人才培育、賽事教育及合法運彩推廣，協助提升運彩產業的專業形象與公益認知，讓運動彩券所創造的價值持續回到台灣運動，成為支持選手與體育產業長期發展的重要力量。