田徑／獎學金加碼！19人位教練、選手獲東華田徑獎學金

由臺北市東華扶輪社設立的「東華田徑獎學金」，115年共有19位選手及教練獲獎，每人可獲得3萬元新台幣獎學金，其中破全國紀錄的李慧君、簡子傑和吳彥翰都獲獎。

東華田徑獎學金除設置選手組，還有教練組和破紀錄組。選手以現役國中生和高中生為限，另設有特別獎獎勵家境清寒苦學的成績優異選手；教練組凡取得中民國田徑協會B級教練證以上，擔任教練努力於田徑訓練工作，具有訓練卓越或特殊貢獻的運動教練都可申請。

今年獲獎的3名破全國選手包括女子標槍李慧君、旅日中長跑新星簡子傑和男子撐竿跳吳彥翰，教練獎由北市陽明教練翁竹毅、宜蘭蘇澳國中教練張雅婷、北市中正高中教練陳嘉利及竹縣東泰高中教練陳鴻傑獲獎。

選手部分，特別獎獲獎者是陳建愷和陳聖賢，王誠宇、石巧柔、呂宗翰、林于辛、林沛萱、林峻宇、郭維辰、葉又瑄、鍾至翔和羅聖欽也獲肯定。

過往東華田徑獎學金是2萬元，今年特別加碼到3萬新台幣。