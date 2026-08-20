納米比亞沙漠7日賽第四站死亡之谷 林義傑帶領台灣選手強大意志穩住官方團體組第一

2026年四大極地納米比亞沙漠7天250公里耐力賽，進入第四天賽事死亡之谷，延續著第三天比賽氣候，原定38公里的路線，大會因為氣候關係縮減成35公里，雖然讓選手傳了一口氣，不過因為跑在峽谷內，整個環境呈現真空狀態，在沒有風的情況之下，每位選手到了檢查站一定用水淋濕身體。

第四天比賽王仁甫大復活，有了昨天的經驗情況之下，仁甫進入檢查站之後就把身體淋濕，讓身體降溫，另一方面，郭彥均仍然穩定配速順利完成比賽。

王仁甫。 林義傑提供

由林義傑及李銘峰組成的隊伍，今日以5小時01分仍暫居官方團體隊仍暫居第一名，全隊都知道林義傑吃足苦頭，林義傑表示：我因為肋骨裂開的關係，我每跑一步就是痛一次，所以我花了好多的力量跟痛苦對抗，我跑到15公里之後，林軒安跟得上來，他願意跑在難下腳之處幫我擋太陽持續了10公里，然後王仁甫也跟著上來，跑在我後面鼓勵著我，那時候我覺得我好幸福，我們真的很努力，我再痛也要下去。

今天俄羅斯隊伍仍然緊追在後落後台灣隊伍10分鐘，競爭相當激烈，明天將進入最長之役80公里，選手將會在陽光曝曬下超過8個小時，相信將會是選手最大的挑戰。

林義傑(右)與李銘峰。 林義傑提供

韓國隊伍表示：這次台灣團隊好強大，每個人都跑好快，連女生都跑得很快。

第四天台灣隊伍展現了團體合作的力量，大家一起互相扶持，互相幫忙往前推進，作為台灣隊伍年紀最長老的王慶隆兩隻腳已經嚴重水泡，一樣保持跑速穩定前進。

第三天王仁甫跑回來後精神大崩潰，營地好不容易有訊號，打了電話給季芹還有女兒訴苦，女兒說了一句：這不就是人生多了一點調味料，你一定要撐下去。 仁甫聽完了這句，眼淚又不自覺的流了下來，跟義傑分享我的女兒真的長大了，想不到他比我還堅強，因為我從以前到現在都沒有想要放棄一件事情，我怎麼會在這時候就放棄了呢？

王仁甫。 林義傑提供

王慶隆。 林義傑提供