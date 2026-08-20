羽球世錦賽／美18歲新星陳翝櫟男單爆冷晉級 曾說在台灣訓練「有家的感覺」

美國18歲羽球男單新星陳翝櫟（Garret Tan）在世界錦標賽爆冷擊敗印度名將。這名新秀在南加州長大，長期赴亞洲訓練，曾在受訪時提到，喜歡到台灣訓練因為「有家的感覺」。

世界羽球錦標賽在印度新德里舉行，世界排名92的陳翝櫟今天在男單第二輪賽事，對上地主好手、世界排名14的森恩（Lakshya Sen），以19比21、21比19、21比17逆轉獲勝，晉級16強。

印度媒體報導，森恩獲得主場觀眾的支持，決勝局從一度落後到拉近比分，全場氣氛熱烈。陳翝櫟在比賽末段，靠一記斜線殺球拿下賽末點，最後獲得勝利、跪地慶祝，原本喧鬧的主場球迷陷入一片安靜。

陳翝櫟代表美國，生涯首度踏上羽球世錦賽舞台。他在社群媒體上，曾貼出台北101為背景的街頭照、與友人登上台北七星山主峰的合照。

世界羽球總會（BWF）官網2025年報導，陳翝櫟父母來自馬來西亞，家族與台灣有淵源。他今年接受一個以羽球為主題的網路節目TLZ Podcast訪問時表示「我在台灣有家人」，並形容在台灣訓練「比較有家的感覺」。

他表示，曾在台灣、馬來西亞、中國、韓國等地訓練。被問到最喜歡哪裡時，他回答：「一定是台灣。」除了有家人在台灣，他也提到台灣食物便宜、交通方便，訓練環境也好。

陳翝櫟出身洛杉磯郊區，他在TLZ Podcast的訪問中提到，聖蓋博谷羽球俱樂部（San Gabriel ValleyBadminton Club）是他從小接觸羽球的地方。

陳翝櫟說，父母早年在球館工作，上班的時候經常帶著他一起，自己大約2歲、3歲的時候就拿著球拍玩，到了8歲開始接受正式訓練。陳翝櫟擅長多項運動，但羽球是他的最愛，到了國中開始參加海外訓練與國際比賽。

美國18歲羽球男單新星陳翝櫟。（歐新社）

陳翝櫟從國中開始，前往德國、丹麥參加青少年賽事，也在亞洲多地訓練。為了平衡課業與羽球，他沒有一般美國高中生的生活，國中期間曾有兩年採用線上課程，到了高中全部都是線上教學。

大洋洲羽球總會（Badminton Oceania）官網2023年的報導，當時15歲的陳翝櫟已經頻繁參加國際賽事，母親扮演關鍵角色，身兼教練與經紀人，為他處理相關事務。印度媒體報導，陳翝櫟今天擊敗森恩，母親也在現場觀戰。