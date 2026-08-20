羽球世錦賽／美國羽球新星陳翝櫟爆冷晉級 家族與台灣淵源偶赴台訓練

美國18歲羽球男單新星陳翝櫟（Garret Tan）今天在印度新德里舉行的世界羽球錦標賽中，爆冷擊敗印度好手森恩，讓主場球迷錯愕不已。陳翝櫟的家族與台灣頗有淵源，偶爾赴台訓練。

法新社報導，陳翝櫟目前世界排名為第92，是首次參加世界羽球錦標賽，今天在男單第二輪以19比21、21比19、21比17，逆轉擊敗第14種子森恩（Lakshya Sen），令主場觀眾頓時鴉雀無聲。

根據法新社，陳翝櫟因家族與台灣關係密切，有時在台灣訓練。印度時報（Times of India）則報導，他是在洛杉磯訓練，家族與台灣有淵源。

陳翝櫟告訴記者：「這是我第一次參加世界錦標賽，能擊敗森恩這麼優秀的選手，感覺很棒。」

他還說：「我只是在場上發揮最佳表現，不去想站在我面前的對手是誰。」