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羽球世錦賽／林俊易遭逆轉 葉宏蔚、詹又蓁驚險闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉宏蔚(左)與詹又蓁打進世錦賽混雙16強。 美聯社
葉宏蔚(左)與詹又蓁打進世錦賽混雙16強。 美聯社

今年全英公開賽分別打下冠軍的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁和「左手重砲」林俊易，今天都在羽球世錦賽第二輪上陣，列混雙第9種子的寶島組合輸掉首局下連趕2局力退印尼組合，驚險闖進16強，列男單12種子的林俊易卻是被逆轉的一方，1小時10分鐘的馬拉松大戰敗給丹麥世界排名26的基姆奇（Rasmus Gemke），32強就止步。

葉宏蔚／詹又蓁3月在全英公開賽驚奇奪冠，寫下台灣羽壇新猷，本周世錦賽也排上第9種子，首輪輪空，不過今天第二輪碰排名73的印尼組合庫沙爾揚托（Rehan Naufal Kusharjanto）／格洛瑞亞（Gloria Emanuelle Widjaja）陷入苦戰，首局僅拿9分，第二局以21：18拿下，將戰線延長到第三局。

決勝局比分膠著，雙方互換領先多次，寶島組合15：17下連趕3分超前，19：19時再把握關鍵分，最終以21：19完成逆轉勝，挺進16強。

接在寶島混雙後上陣的林俊易是男單12種子，今年接連在BWF超級750的印度公開賽和超級1000的全英公開賽登頂，今天首局也以21：13先下一城，但第二局以17：21讓出，決勝局腳步明顯跟不上基姆奇，失誤增加，11：13時更讓對手連下8分，以11：21止步第二輪。

列女雙15種子的許雅晴／宋祐媗，今天碰泰國組合以兩個21：14過關，和第10種子洪恩慈／謝沛珊、11種子林芝昀／許尹鏸分闖16強。

葉宏蔚 林俊易 羽球

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