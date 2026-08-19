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羽球世錦賽／周天成輕鬆闖16強 李哲輝、楊博軒拍下捷克兄弟檔

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 新華社
周天成。 新華社

2026年羽球世錦賽在印度新德里點燃戰火，2022年打下男單銅牌的我國「一哥」周天成名列第6種子，今天第二輪碰世界排名109的義大利托蒂（Giovanni Toti）沒遇太大阻礙，以21：12、21：11拿到16強門票。

羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，我國共15組選手參賽，小天列第6種子是台將最高位種子；首輪小天碰世界排名126的菲律賓維拉弗爾（Clarence Villaflor）輕騎過關，今天碰世界排名也是三位數的托蒂也掌握主導權，首局雖曾陷入1：4落後，不過馬上回敬連拿5分的逆轉攻勢，8：7時再連下6分拉開差距，以21：12先下一城。

第二局小天12：10時打出連拿7分攻勢奠定勝基，最終以21：11挺進下一輪。

男雙李哲輝／楊博軒今天也在第一球場上陣，面對捷克的兄弟檔克拉爾（Jiří Král）／大克拉爾（Ondřej Král），開賽打出4：0攻勢就一路領先，以21：12先下一城。第二局寶島組合前段雖陷入6：9落後，不過打出連拿5分攻勢，進入技術暫停時反取得11：9領先；恢復比賽後傑克組合雖曾4度追平比數，不過李楊配16：16下連趕5分，順利以21：16站上16強。

今天包括女單僅存希望林湘緹、男單「左手重砲」林俊易和混雙葉宏蔚／詹又蓁都將上陣。

羽球 楊博軒 世錦賽 籃球

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