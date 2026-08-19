黃宜甄拚世錦賽 教練一路帶她長大卻被排除、陳情運動部

彰化舉重好手黃宜甄將參加在印度舉行的2026世界舉重錦標賽，長期指導她的教練謝志典日前向運動部陳情，質疑自己為何無法擔任代表隊教練、隨隊指導？謝志典指出，黃宜甄從國中起就由他訓練，進入大學後訓練關係也未中斷，但舉重協會卻以「高中、大學回溯二年」規定認定他不符資格，因此質疑遴選程序及法規適用是否一致，盼主管機關介入釐清。

謝志典表示，黃宜甄自國中起便接受他的訓練，直到目前就讀大學，雙方的訓練及指導關係仍持續。他認為，代表隊教練遴選應考量選手實際接受訓練與指導的情況，不能僅因選手進入大學，就排除長期培訓選手的基層教練。

他指出，依舉重協會最新修訂的「參加國際錦標賽選拔、培（集）訓及參賽辦法」，代表隊教練應從「實際指導連續達一年以上」的教練中遴選；至於「回溯二年」規定，原意是鼓勵基層教練，但相關規定並未明定大學選手不得由高中、國中階段教練擔任代表隊教練，也未明文規定必須由現任大學教練擔任，因此認為本案資格認定仍有釐清空間。

黃宜甄表示，接下來的國際賽都關乎奧運資格，她認為謝志典從以前就了解自己，讓他帶比較安心，因此希望由他擔任世錦賽教練。她也在今年7月27日寄信向舉重協會表明希望由謝志典擔任世錦賽教練，且獲黃宜甄、現任大學教練及謝志典三方共同簽名同意。

謝志典表示，本次世錦賽其他大學選手填報的指導教練中，也有由國、高中階段教練擔任並獲通過的情形，唯獨黃宜甄的教練遭排除。他盼運動部協助確認規定適用方式及遴選程序是否妥適，若有法規適用或程序疑義，也希望協助舉重協會重新檢視本案教練資格及排序。

謝志典強調，此次陳情並非要求主管機關直接指定教練，而是希望運動部釐清法規適用、調查是否存在差別認定，並促請舉重協會公開選訓決議依據，依公平一致原則重新審議，讓選手能無後顧之憂在世界舞台為國爭光。