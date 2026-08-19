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足球／馬拉度納辭世疑過失 專家指醫療團隊忽視腎衰竭

中央社／ 阿根廷聖伊西德羅18日綜合外電報導
阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）2020年辭世，法院開庭審理醫療團隊是否涉及過失。 法新社
阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）2020年辭世，法院開庭審理醫療團隊是否涉及過失。 法新社

阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）2020年辭世，法院開庭審理醫療團隊是否涉及過失。一名腎臟科醫師今天作證表示，團隊當初顯然忽視他腎功能衰竭的警訊。

法新社報導，馬拉度納是在接受腦血栓手術後於休養期間去世，享壽60歲。腎臟科醫師特里馬奇（Hernan Trimarchi）今天向布宜諾斯艾利斯附近的法院表示，馬拉度納患有「慢性腎臟病」，醫療團隊本應注意腎衰竭代表的嚴重警訊。

馬拉度納曾於1986年率阿根廷捧走世界盃冠軍，2020年11月25日在布宜諾斯艾利斯郊區底格里（Tigre）租屋處，因心臟衰竭與急性肺水腫辭世。

包括馬拉度納私人醫師、精神科醫師及護理人員，共7名醫療人員遭控照護「極度不當」，手術後2週休養期內竟無任何抽血紀錄，不過被控過失致死的醫護人員均否認罪責。

馬拉度納在私人住所，而非醫療機構休養的決定，也將審酌是否危及性命。

特里馬奇表示，馬拉度納腎臟腫大且有病灶，並與長期肥胖、使用古柯鹼及高血壓病史有關。病患「至少」應接受「每日醫療檢查、每日護理照護、抽血檢驗及生命徵象監測」。

特里馬奇還補充說，馬拉度納體重暴增、血壓異常，這些同樣本應引起關注。

今年4月，法庭展示馬拉度納臨終前照片，他腹部因水腫異常腫脹。驗屍報告指出，他死前數小時曾承受痛苦折磨。

特里馬奇是第3名向法庭作證，指出馬拉度納團隊未能察覺關鍵警訊的專科醫師。若罪名成立，被告最重恐面臨25年徒刑。

面對指控，醫療團隊目前均否認過失，法庭審理預計將持續至9月。

馬拉度納 慢性 阿根廷

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