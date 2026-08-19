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第8屆板橋盃足球賽 台中黎明國中惠文高中分組奪冠 國小組明登場

聯合報／ 記者王長鼎張策／新北即時報導
第8屆板橋盃雨中激戰，選手無懼風雨阻撓，在場上展現強悍的身體對抗性與求勝意志。圖／板橋國中提供
第8屆板橋盃雨中激戰，選手無懼風雨阻撓，在場上展現強悍的身體對抗性與求勝意志。圖／板橋國中提供

暑假進入尾聲，全台足球小將的熱血卻正沸騰！第8屆板橋盃足球邀請賽U15、U18國高中組賽事於17日圓滿落幕，緊接著 U8、U10、U12國小組賽事即將接棒登場，8月20日將在國立華僑高中盛大舉行開幕式，球迷與親友可踴躍前往觀賽，為足球小將們打氣。

本屆賽事由板橋國中主辦，國立華僑高中協辦並提供優質競賽場地，吸引來自台北、新北、桃園、台中、宜蘭、花蓮、台東等全國各地的足球強權齊聚板橋。面對新舊球員交替與戰術磨合的關鍵期，板橋盃不僅是各隊交流的年度盛會，更化身為「新學年最強前哨戰」。透過連續多日的高強度交鋒，教練團得以精準檢視球員的臨場判斷與團隊默契，讓球員在比賽的高壓淬鍊中找出盲點，將暑訓的汗水真正轉化為制霸球場的實戰經驗。

第8屆板橋盃足球邀請賽U15、U18國高中組賽事經過連日小組賽與淘汰賽的激烈廝殺，各組最終成績正式揭曉，每一場勝利都充滿含金量。U15組由台中黎明國中勇奪冠軍，新北蘆洲國中獲得亞軍，宜蘭順安國中與地主新北板橋國中分獲季軍及殿軍；U18組則由台中惠文高中捧起冠軍金盃，花蓮高中、國立華僑高中與宜蘭高中依序拿下亞軍、季軍與殿軍。

本屆參賽陣容橫跨全台，U18集結了華僑高中A、B隊、私立大同高中、新北高中、新北清水高中、台中惠文高中、花蓮高中及宜蘭高中；U15則有B.F.C.、新北板橋國中、蘆洲國中、清水國中、鷺江國中、明志國中、台北民族實中、桃園中興國中、台中黎明國中、宜蘭順安國中、花蓮化仁國中與台東豐田國中。不同縣市、多元訓練體系的正面對決，讓每一場賽事都極具檢驗陣容的實戰價值。實戰的張力不僅鍛鍊球技，更磨練心志。參賽師生皆對此次高強度交流給予高度肯定。

惠文高中隊長郭芃定感謝板橋盃的專業籌備，難得的實戰交流讓他們突破球隊盲點，期待未來再次參賽，一起力挺台灣足球。蘆洲國中隊長李易承則在賽後分享，能在決賽跟強敵拚到最後的PK大戰，真的是很過癮的實戰經驗，雖然結果讓人難過，但也提早面對新陣容的弱點，會再接再厲，把問題修正好，用最強的狀態迎接新賽季。

板橋國中足球隊教練陳正一提到，暑假是球隊換血關鍵，練再多都不如實戰。板橋盃匯集全國勁旅，高強度的對抗讓教練團能及早發現新陣容缺點。在開學前解決問題，團隊默契已大幅提升，他說已準備好迎接新賽季。

新北市板橋足球推廣發展協會簡美藻社長表示，感謝所有遠道而來的球隊，將珍貴的備戰時間留在板橋盃。隨著國高中組賽事落幕，板橋盃的足球熱潮仍將由國小組接續延燒，期盼透過向下扎根的不同年齡層競賽，為各地足球小將提供累積正式比賽經驗的絕佳舞台，讓更多孩子在實戰中學習、在對抗中成長，將這股熱血的足球精神不斷延續並發光發熱。

突破重圍！面對多名防守球員的嚴密包夾，選手無懼對抗，奮力護球尋求突破。圖／板橋國中提供
突破重圍！面對多名防守球員的嚴密包夾，選手無懼對抗，奮力護球尋求突破。圖／板橋國中提供

第8屆板橋盃足球邀請賽U15、U18國高中組賽事成績出爐，各隊選手面對兵臨城下的高壓防守，雙方緊迫盯人、伺機而動，也檢驗球隊新陣容的防守默契與臨場反應。圖／板橋國中提供
第8屆板橋盃足球邀請賽U15、U18國高中組賽事成績出爐，各隊選手面對兵臨城下的高壓防守，雙方緊迫盯人、伺機而動，也檢驗球隊新陣容的防守默契與臨場反應。圖／板橋國中提供

第8屆板橋盃足球邀請賽U15、U18國高中組賽事於本月17日圓滿落幕，U15組由台中黎明國中勇奪冠軍，U18組則由台中惠文高中捧起冠軍金盃。圖／板橋國中提供
第8屆板橋盃足球邀請賽U15、U18國高中組賽事於本月17日圓滿落幕，U15組由台中黎明國中勇奪冠軍，U18組則由台中惠文高中捧起冠軍金盃。圖／板橋國中提供

板橋 黎明 國中

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