辛辛那提女網／詹皓晴拍下奧運金牌 謝淑薇也闖8強

我國3名女將今天在辛辛那提女網賽接連上陣，列種子的「一姊」謝淑薇順利闖關，詹皓晴更拍下義大利奧運金牌名將艾拉妮（Sara Errani），雙雙晉級最終8強，「小鋼炮」梁恩碩則是第二輪止步。

辛辛那提站是ATP和WTA合辦的大賽，男網屬於ATP 1000分級的名人賽，女網也是WTA 1000等級，總獎金高達743萬美金，單打96籤、雙打32籤，我國4名女將只有吳芳嫺首輪出局。第二輪先登場的梁恩碩，和日本搭檔青山修子碰紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），第一盤3：6讓出，第二盤又出現連失5局狀況，最終以3：6、2：6敗陣。

列第5種子的謝淑薇和拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），和斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）／英國拉姆斯登（Maia Lumsden）對決，首盤台拉組合以6：3先下一城，第二盤才打3局對手就宣布傷退，讓第5種子前進8強。

詹皓晴和澳洲搭檔澳洲搭檔茹安（Maya Joint）面對巴黎奧運女雙金牌艾拉妮／加拿大費南德茲（Leylah Fernandez），首盤連破對手發球局下取得4：0絕對領先，但接續卻也遭兩度破發讓對手扳平局數；第11局台澳組合又遭破發，所幸也回破對手的盤末發球局，將戰局逼到「搶7」，驚險以7：6（7：4）拿下首盤。

第二盤義加組合第一個發球局拿下後，遭台澳組合連保帶破連下6局，最終就以6：1挺進8強。