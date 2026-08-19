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納米比亞沙漠7日賽第三站最熱考驗 林義傑肋骨斷裂仍完賽保官方團體組第一

聯合新聞網／ 綜合報導
林義傑與隊友李銘峰，通過第三站最熱考驗。 林義傑提供
林義傑與隊友李銘峰，通過第三站最熱考驗。 林義傑提供

2026年四大極地納米比亞沙漠7天250公里耐力賽，進入第三天賽事是最熱的一站，體感溫度超過46度，許多選手吃足苦頭，林義傑肋骨斷裂仍繼續前進，最終與隊友李銘峰以5小時11分38秒完賽，總成績17小時05分30秒，繼續保持官方團體組第一。

第三天整個過程為37公里，整條路段在第一個檢查站前突破沙丘之後，進入到非常又臭又長的沙地，當地氣候只要上午10點之後太陽就會升起就會開始炙熱。

王仁甫一度想放棄，但最終仍完成比賽。 林義傑提供
王仁甫一度想放棄，但最終仍完成比賽。 林義傑提供

王仁甫在10點半過後，頭非常的暈眩，整個速度被拖垮下來，王仁甫獨自進入終點之後，非常想要放棄比賽，隊友不斷地鼓勵他、為他加油；隊友們看到王仁甫的眼淚流了下來，他說他從來沒有這麼辛苦過，也從來沒放棄過，想不到他會在這時候想放棄，聽到王仁甫這樣一說，隊友也默默地流下眼淚，但最終仍保持官方團體組第三。

郭彥均奮力完賽。 林義傑提供
郭彥均奮力完賽。 林義傑提供

郭彥均部分仍然以自己的配速前進，進入終點之後，他表示還好以前是田徑隊選手，平常就會遇到、也會進行耐熱訓練，所以非常理解這種經歷，不過今天真的是非常熱。

今天台灣跑最快的是林軒安，以4小時40分先進入終點，接續是林義傑、李銘峰這一組，林義傑因為肋骨在出發前一個禮拜訓練時不小心跌倒，導致肋骨裂開，在賽前打了兩次PRP治療，但他仍然不想放棄，繼續前進。

林軒安第三站以4小時45分15秒，居個人組台灣選手之冠。 林義傑提供
林軒安第三站以4小時45分15秒，居個人組台灣選手之冠。 林義傑提供

截至第三站的成績為止，林義傑與李銘峰組成的 Team Taiwan A隊，暫居官方團體總成績冠軍。

第四站將進入38公里挑戰，一開始將會面對到非常陡峭的登山行程，再來就進入到最炙熱的納米比亞。後天則是俗稱「死亡之戰」的80公里挑戰，如果林義傑、李明峰想要衛冕冠軍的話，必須要堅持到底，而俄羅斯隊目前緊追在後。

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