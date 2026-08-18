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亞運／名古屋亞運倒計時 東京舉行聖火點燃儀式
第20屆亞運即將於9月19日至10月4日在名古屋及愛知縣舉行，亞運主辦方今天在東京舉行聖火點燃儀式，開始倒數迎接這項綜合性體育盛會。
法新社報導，日本男子短跑運動員桐生祥秀在東京國立競技場點燃聖火。這座場館曾是2021年東京奧運的比賽場地，那屆奧運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年舉行，且大多數賽事不開放觀眾入場。
東京曾於1958年主辦亞運，廣島則是1994年亞運主辦城市，廣島20日將舉行類似儀式，兩地聖火將於22日在名古屋匯聚，正式展開聖火傳遞。
桐生祥秀表示，先前東京奧運大多數賽事都不開放球迷進場，如今這場亞洲最大體育盛會將為大家帶來歡樂。
他指出：「對運動員而言，歡呼聲會帶來力量。」
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