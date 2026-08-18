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羽球世錦賽／林俊易過頭關 邱品蒨錯過3局點遭逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。 新華社
林俊易。 新華社

2026年羽球世錦賽在印度新德里點燃戰火，「左手重砲」林俊易今天迎接首戰，面對馬來西亞賀首維以直落二順利奪勝，和昨天晉級的「一哥」周天成分闖32強。

羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，我國共15組選手參賽。昨天首日賽程共4組選手上陣，女雙張淨惠／楊景惇輕鬆過關，男單戚又仁和日本奈良岡功大大戰三局敗陣，男雙李芳任／李芳至碰日本組合西大輝／熊谷翔也是三局激戰後吞敗，無緣今天和王齊麟／邱相榤上演「寶島內戰」；壓軸登場的周天成碰世界排名126的菲律賓維拉弗爾（Clarence Villaflor）沒遇太大阻礙，只花34分鐘就以兩個21：12過關。

今天率先上陣的混雙李佳馨／吳冠勳以13：21、16：21敗給西班牙組合賈西亞（Rubén García）／羅德里格斯（Lucia Rodriguez），女單邱品蒨更錯過首局20：17領先機會，遭加拿大李文珊連拿5分逆轉，最終以20：22、12：21無緣晉級。

另名女單台將代表林湘緹，面對世界排名70的法國塔特雷諾娃（Anna Tatranova），只花29分鐘就以21：13、21：8闖關，下戰將和日本名將奧原希望搶16強門票。

今年全英公開賽奪冠寫下台將新猷的林俊易，今天碰世界排名46的賀首維，首局一路領先，第二個局末點對手更直接發球失誤送分，讓林俊易以21：18先下一城。

第二局林俊易也從開局就一路掌握優勢，最終以21：8挺進32強。

今天包括男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、女雙列第10種子的洪恩慈／謝沛珊等都將上陣。

邱品蒨 林俊易 羽球

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