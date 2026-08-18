美網／爭混雙百萬冠軍獎金 11支參賽隊伍先出爐

美網去年將混雙改成16隊單淘汰的賽制，冠軍隊可獨得100萬美元，創新賽事獲得球迷進場支持，今年延續同樣賽制，美國網協今天先公布11支參賽隊伍，其中6隊依據世界排名直接進入，衛冕軍義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）、網壇「神鵰俠侶」史維托莉娜（Elina Svitolina）和孟非斯（Gael Monfils）和菲律賓話題新星艾亞拉（Alexandra Eala）／加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）則是拿到外卡。

參賽報名17日截止，單打排名總和最高的6對組合將自動獲得資格，女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）攜手就是以排名直接取得資格。

靠排名直接進入混雙16強的還有哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）、俄羅斯組合施奈德（Diana Shnaider）／梅德維夫（Daniil Medvedev）、去年奪下亞軍的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）、「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）／義大利科博利（Flavio Cobolli）和地主阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）／勒納．田（Learner Tien）。

今天公布的5組外卡，除了衛冕軍、夫妻檔和話題新星，還有加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／美國帝亞佛（Frances Tiafoe）以及地主湯森（Taylor Townsend）／德國澤瑞夫（Alexander Zverev）。

混雙首輪和8強賽將在25日舉行，4強和決賽26日登場，所有比賽都在主球場亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易斯阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）舉行，並有轉播服務。

還有3支外卡隊伍尚未公告，最後2席將在24日舉行的8支隊伍資格賽產出。