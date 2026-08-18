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帕運羽球國手蔡奕琳代言長庚永慶盃 挑戰自我極限

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚永慶盃路跑今年於9月20日四地開跑，長庚呼籲「運動，就從現在開始」。記者廖靜清／攝影
長庚永慶盃路跑今年於9月20日四地開跑，長庚呼籲「運動，就從現在開始」。記者廖靜清／攝影

罹患先天性軟骨發育不全症，身高與四肢條件與一般選手不同的蔡奕琳，從未讓疾病阻擋運動夢，不僅拿起球拍，更一路打進帕運殿堂，成為台灣首位取得帕運羽球女子單打短肢組參賽資格的選手。她今年受邀擔任「2026長庚永慶盃路跑」代言人，以自身經歷向民眾喊話：「我都可以堅持運動了，你也可以！」

適逢長庚醫療體系創院50周年，第17屆長庚永慶盃路跑將於9月20日在台北、台中、嘉義及高雄四地同步登場，預計吸引近4萬人參與。長庚醫院今日舉行路跑前記者會，邀請蔡奕琳分享從罕病患者走向國際賽場的心路歷程，希望鼓勵民眾別再以「沒時間」、「體力不好」為由拒絕運動，健康可以從每天多動一點開始。

台北長庚院長黃集仁表示，蔡奕琳雖然罹患罕見疾病，卻沒有讓身體限制阻止她追逐夢想。她原本就讀美術科班，後來跨界接觸羽球，憑藉長期訓練與毅力，一步步站上國際舞台，證明運動不只是競技，更能成為改變人生的重要力量。

蔡奕琳表示，帕運羽球場地與一般羽球比賽相同，但因身高較矮，在快速移動、急停及變換方向時，需要付出更多力量，下肢肌力及肌耐力尤其重要。多年來持續運動，她明顯感受到肌力、肌耐力與活動能力提升，也有助減輕骨骼及關節負擔。

「運動不是只有健康的人才能做。」林口長庚兒童內分泌暨遺傳科醫師賴柏榮表示，蔡奕琳罹患先天性軟骨發育不全症，屬於最常見的遺傳性短肢症之一，主要與FGFR3基因變異有關，患者智能通常不受影響，但因骨骼發育特性，可能出現身材矮小、四肢比例不同等特徵，也可能伴隨神經壓迫、睡眠呼吸中止、關節活動受限及脊椎問題。

賴柏榮強調，罕見疾病患者並非不能運動，而是更需要依身體條件量身規畫。每個人的身體條件不同，重要的是找到適合自己的方式，即使從很小的運動量開始，只要願意持續，就有機會感受到身體的改變。

林口長庚復健科醫師陳建宏表示，羽球是一項高強度的運動，選手在場上快速移動、急停、起跳及揮拍，考驗心肺耐力、肌力及反應力。長庚醫療團隊透過運動防護、量身訂製鞋墊等方式，降低蔡奕琳訓練時肌肉與關節負擔及受傷風險。無論一般民眾或身心障礙者，運動都應考量個人體能與健康狀況，循序漸進，才能「動得健康，也動得長久」。

今年永慶盃路跑以「健康、公益、家庭日」為主軸，台北場將在總統府前凱達格蘭大道起跑，台中場於西屯區中央球場舉行，嘉義、高雄則分別結合故宮南院及澄清湖棒球場辦理，並規畫競賽組及休閒組。黃集仁呼籲，規律運動不必等到「有空」才開始，從每天增加一點活動量、逐步養成習慣，就是守護健康的重要一步。

帕運 羽球 長庚

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