羽球世錦賽／周天成輕鬆過頭關 林俊易、麟榤配接續登場

2026年羽球世錦賽昨天在印度新德里點燃戰火，首日賽程就爆出大冷門，中國「世界球王」石宇奇3局大戰以14：21、21：13、19：21敗給世界排名22的地主謝提（Ayush Shetty）；列男單第6種子的我國「一哥」周天成首輪沒遇太大阻礙，碰世界排名126的菲律賓維拉弗爾（Clarence Villaflor）只花34分鐘就以兩個21：12過關。

羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，我國共15組選手參賽。昨天首日賽程共4組選手上陣，女雙張淨惠／楊景惇輕鬆過關，男單戚又仁和日本奈良岡功大大戰三局敗陣，男雙李芳任／李芳至碰日本組合西大輝／熊谷翔也是三局激戰後吞敗，無緣今天和王齊麟／邱相榤上演「寶島內戰」。

中國世界球王石宇奇首輪就落馬。 新華社

首日賽程壓軸上陣的小天，曾在2022年奪下男單銅牌，今年首站面對排名有落差的維拉弗爾掌握局勢，以21：12、21：12奪勝，第二輪32強將遇義大利托蒂（Giovanni Toti）。

今天第二日賽程，男單12種子「左手重砲」林俊易、男雙14種子「麟榤配」都將上陣，女雙32強更要上演「內戰」，由11種子林芝昀／許尹鏸和昨天打下勝利的張淨惠／楊景惇對決爭16強門票。