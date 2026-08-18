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辛辛那提女網／超級搶十不敵頭號種子 吳芳嫺首輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
吳芳嫺。圖／四維體育推廣教育基金會提供（資料照）
吳芳嫺。圖／四維體育推廣教育基金會提供（資料照）

辛辛那提女網賽壓軸登場的我國女將吳芳嫺，今天和克羅埃西亞搭檔尤拉克（Darija Jurak-Schreiber）對決頭號種子捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），台克組合將戰局逼到「超級搶10」，可惜差3分無緣晉級。

辛辛那提站是ATP和WTA合辦的大賽，男網屬於ATP 1000分級的名人賽，女網也是WTA 1000等級，總獎金高達743萬美金，單打96籤、雙打32籤，我國共4名女將參戰，昨天先出賽的「一姊」謝淑薇、「小鋼炮」梁恩碩詹皓晴都過頭關，吳芳嫺今天才迎接首戰。

面對今年法網冠軍搭檔，台克組合首盤前兩個發球局都遭破，以2：6失守；第二盤台克組合都保發成功，加上第7局突破頭號種子發球局，以6：4扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，台克組合在發球分連續遭破下陷入2：8落後，雖一度連趕5分將差距追到1分差，但最後沒能再破對手發球分，最終以7：10錯過晉級機會。

晉級第二輪的3位台將，梁恩碩和日本搭檔青山修子第二輪將和紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi），謝淑薇和脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）將碰斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）／英國拉姆斯登（Maia Lumsden），詹皓晴對手還沒出爐。

吳芳嫺 詹皓晴 梁恩碩

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