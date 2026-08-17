快訊

批賴政府政治雙標 藍委：拿人民的1萬元 綁架歷史新高總預算

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球世錦賽／首日賽程大冷門 球王石宇奇不敵地主64強就出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
在印度新德里舉行的2026年世界羽毛球錦標賽男子單打第一輪比賽中，中國選手石宇奇1比2不敵印度選手謝提，無緣下一輪。 新華社
在印度新德里舉行的2026年世界羽毛球錦標賽男子單打第一輪比賽中，中國選手石宇奇1比2不敵印度選手謝提，無緣下一輪。 新華社

2026年羽球世錦賽今天將在印度新德里點燃戰火，首日賽程就爆出大冷門，中國「世界球王」石宇奇3局大戰敗給世界排名22的地主謝提（Ayush Shetty），以14：21、21：13、19：21出局，讓現場球迷歡聲雷動。

我國先上場的三組選手，率先上陣的張淨惠／楊景惇只花25分鐘就以21：6、21：15輕取巴西姊妹檔利馬 （Jaqueline Lima）／大利馬（Samia Lima），可惜男單戚又仁和日本奈良岡功大大戰三局以16：21、21：7、12：21敗陣，男雙李芳任／李芳至碰日本組合西大輝／熊谷翔也是三局激戰後以12：21、21：18、18：21逆轉失利，無緣第二輪和王齊麟／邱相榤上演「寶島內戰」。

羽球世錦賽屬於BWF第一等級的大賽，沒有設置獎金，但冠軍可獲得14500分的高額積分，不料今天第一日賽程就爆出冷門，世界排名首位的石宇奇沒能延續過去對戰謝提3戰全勝優勢，首局以14：21失守，儘管第二局以21：13扳平，決勝局又陷入6：17絕對落後。

石宇奇在劣勢下雖打出兩波連續得分攻勢，將差距縮小到15：18，但謝提連拿2分先取得賽末點；石宇奇雖連續瓦解4個危機，但謝提第5個賽點假動作騙到石宇奇，沒讓球王扳平局數，以21：19驚險奪勝，在1小時13分鐘激戰中挺進32強。

2022年打下男單銅牌的我國「一哥」周天成，首日賽程在台將中壓軸登場，對手是世界排名126的菲律賓維拉弗爾（Clarence Villaflor）。

羽球 世錦賽 印度

延伸閱讀

羽球／領銜台灣代表隊出征世錦賽 周天成：狀態恢復還不錯

羽球／全國羽球排名賽 王子維相隔10年再奪甲組男單冠軍

排球／U17世錦賽中華女排不敵中國 第4名作收無緣創隊史最佳

排球／U17女排世錦賽中華隊力壓泰國 連兩屆挺進4強

相關新聞

羽球世錦賽／首日賽程大冷門 球王石宇奇不敵地主64強就出局

2026年羽球世錦賽今天將在印度新德里點燃戰火，首日賽程就爆出大冷門，中國「世界球王」石宇奇3局大戰敗給世界排名22的地主謝提（Ayush Shetty），以14：21、21：13、19：21出局，讓現場球迷歡聲雷動。

舉重／郭婞淳接任原住民族舉協副理事長！第二屆原住民族舉重賽高雄登場

第二屆原住民族舉重錦標賽17日至19日在高雄鼓山高中舉行，郭婞淳當選協會副理事長，49單位、170名選手參賽，展現原住民族舉重實力。

鋼鐵進城！台北101水舞廣場百人夜訓秒殺 全球極限體能大賽10月台中熱血開戰

台北101水舞廣場百人夜訓名額迅速額滿，2026全球極限體能鋼鐵大賽將於10月17、18日在台中市府廣場登場，兩組報名至8月23日。

匹克球／林志穎任賽事大使 AEPL亞洲菁英聯盟月底開戰

匹克球成為全球人氣極高的運動，亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，簡稱AEPL）5月宣告正式成立，今天在台北車站多功能展演空間舉辦創始賽季賽前記者會，知名藝人林志穎也現身擔任賽事大使，號召全民一起拿起球拍感受這項新興運動。

排球／U17世青賽奪第四平隊史最佳 中華隊教頭肯定球員成長

中華隊今天迎接2026年世界U17女子排球錦標賽最終日賽程，銅牌戰和中國隊的對決中，中華隊首局在「丟士」中先下一城，可惜後三局沒能再追加局數，終場以28：26、15：25、19：25、22：25錯過登上頒獎台的機會，以追平上屆的隊史最佳第四名作收。

高球／LPGA波特蘭菁英賽最終回合 徐薇淩繳71桿並列第51

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA波特蘭菁英賽最終回合抓4博蒂、吞3柏忌繳出71桿，以4天低於標準6桿的282...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。