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舉重／郭婞淳接任原住民族舉協副理事長！第二屆原住民族舉重賽高雄登場

聯合新聞網／ 綜合報導
住民舉重協會首屆理監事團隊出爐，郭婞淳(前右三)攜手體壇強棒扛重任。 大會提供
住民舉重協會首屆理監事團隊出爐，郭婞淳(前右三)攜手體壇強棒扛重任。 大會提供

全國原住民族舉重年度盛事「115年第二屆中華民國原住民族舉重錦標賽」，於8月17日至19日在高雄市立鼓山高級中學舉重館盛大開舉。賽事首日同步召開「中華民國原住民族舉重協會」第一屆會員大會並完成首屆理監事選舉，「舉重女神」郭婞淳高票當選副理事長，挺身從賽場戰將跨足會務推動，為原住民族體育傳承注入強大能量。

首屆理監事團隊出爐 郭婞淳攜手體壇強棒扛重任

中華民國原住民族舉重協會於17日完成第一屆理事長與理監事改選，由高忠德高票當選首任理事長，並由郭婞淳、許火塗、許志成共同出任副理事長，陳維通擔任監事主席，同時聘任吳銘通為第一屆秘書長。

剛入選2026年名古屋亞運代表隊的郭婞淳，此次除了以現役頂尖選手身份備戰，更接下副理事長重擔。她期許未來能以自身國際賽事經驗，協助協會建立更完善的基層培訓體系，陪伴更多原鄉優秀新星站上國際舞台。

49單位170位選手勁揚 高雄鼓山角逐亞運前哨戰

第二屆中華民國原住民族舉重錦標賽，共吸引49個單位、170位各年齡層好手同場較勁。 大會提供
第二屆中華民國原住民族舉重錦標賽，共吸引49個單位、170位各年齡層好手同場較勁。 大會提供

本屆賽事由中華民國原住民族舉重協會、鼓山高中及高雄市體育總會舉重委員會共同籌辦，共吸引49個單位、170位各年齡層好手同場較勁。本賽事不僅是明年全國原住民族運動會的重要預演，更是國家隊發掘新秀的關鍵平台。在2026名古屋亞運舉重代表隊中，包含郭婞淳、方菀靈、陳王衡、謝孟恩、董秉誠等5位原住民族好手，充分展現原鄉力量在台灣舉重界的關鍵地位。

產官界力挺基層 共同打造無後顧之憂競技環境

本屆賽事得以順利辦理，特別感謝中華民國彩券經銷商權益聯合協進會蘇信誠理事長的熱心贊助，以及原住民族委員會、高雄市政府原住民事務委員會長期對原民體育的關心與資源挹注，為選手提供高品質的競技舞台。主辦單位誠摯邀請廣大民眾與媒體朋友前往高雄鼓山高中舉重館觀賽，一睹原鄉勇士們展現力與美的震撼瞬間，共同為參賽選手加油喝采。

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