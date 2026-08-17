鋼鐵進城！台北101水舞廣場百人夜訓秒殺 全球極限體能大賽10月台中熱血開戰

由台中市政府辦理的國際體能年度盛事「2026全球極限體能鋼鐵大賽」熱度持續升溫，串聯台南、台北及台中的「北中南移地訓練」昨（15）日於台北101水舞廣場登場，百人夜訓名額迅速額滿，展現全民參與極限體能運動的熱潮。台中市政府運動局表示，透過移地訓練串聯全台運動人口，並結合運動品牌、專業教練及民間社群，將賽事熱度從台中延伸至全台；9月最終場訓練將回到台中，10月17、18日再於市府廣場迎接國內外好手決戰，從城市訓練一路串聯至國際賽事，持續為10月大賽暖身造勢。

運動局長游志祥表示，台中近年積極打造運動城市，持續透過國際及全國大型賽事、全民運動推廣及多元運動活動，讓運動融入城市生活，也持續提升國際賽事籌辦實力。此次「北中南移地訓練」正是擴大賽事影響力的重要行動，從台南晨訓到台北夜訓，透過跨城市、跨品牌及運動社群合作，讓更多民眾在正式賽事前親身接觸功能性體能。游局長指出，希望透過賽事與全民運動結合，讓更多人看見台中、走進台中，也讓運動成為城市交流的重要媒介。

游局長說明，此次台北訓練營攜手知名運動品牌社群adidas Runners Taipei（AR），百人名額迅速額滿，由AR教練團隊與大賽專業教練共同規劃，晚間7時至9時於101水舞廣場進行城市夜訓，安排惡魔推、火箭推、美式壺鈴擺盪、單手壺鈴上搏，以及雙人同步20公尺負重折返跑等五大訓練關卡，採「兩人同步、四人一組」競賽形式，考驗體能與團隊默契。活動邀請AR隊長婷婷、總教練鄭子健，以及教練小龍、仲強共同帶練，讓新手及具訓練基礎的運動愛好者都能循序挑戰，提前體驗10月正式賽事的競賽節奏。

運動局表示，台中持續以大型賽事帶動全民參與，並串聯企業、運動品牌及民間社群，擴大運動產業與城市行銷效益。「2026全球極限體能鋼鐵大賽」今年規劃菁英組、推廣組及首度推出的「健身房對抗賽」，擴大不同程度運動人口參與國際級賽事的機會；台北訓練營前三名隊伍不僅可取得健身房對抗賽參賽名額，還可獲得adidas贊助的全套賽事裝備。10月正式賽事現場另規劃運動健身博覽會，讓競技、全民運動及產業在台中市府廣場匯聚，展現台中以賽事帶動運動發展的成果。

「北中南移地訓練」最終場將於9月12日回到台中，串聯中央球場、綠美圖及台中國際會展中心等城市地標辦理，邀請健身創作者、專業教練及運動達人帶領民眾實地體驗賽事項目，為10月正式賽事進行最後衝刺。台中近年持續活化城市場域辦理各類運動活動，讓運動走進公園、廣場及公共空間，也透過大型賽事吸引國內外選手及運動愛好者齊聚台中。目前推廣組及健身房對抗賽開放報名至8月23日或額滿為止，歡迎各地運動好手把握機會加入鋼鐵行列。

運動局說明，「2026全球極限體能鋼鐵大賽」將於10月17日至18日在台中市政府1樓廣場盛大登場，三大組別將同場較勁，冠軍最高可獲美金1萬2,000元獎金，活動全程免費開放觀賽。從北中南移地訓練一路暖身，到10月國內外好手齊聚台中，「2026全球極限體能鋼鐵大賽」將把全民參與熱潮帶進國際競技舞台。誠摯邀請全台民眾10月齊聚台中，感受國際級極限體能賽事的熱血魅力，一同見證鋼鐵王者誕生。

台北101水舞廣場百人夜訓。 台中市政府運動局提供

台北101水舞廣場百人夜訓。 台中市政府運動局提供

台北101水舞廣場百人夜訓。 台中市政府運動局提供