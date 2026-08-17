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匹克球／林志穎任賽事大使 AEPL亞洲菁英聯盟月底開戰

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
AEPL今天舉辦開季記者會，賽事大使林志穎（右二）、桃園雲豹代表張建偉（右一）、AEPL執行長張智維（左二）和中華民國匹克球總會理事長周曉琴合影。記者曾思儒／攝影
AEPL今天舉辦開季記者會，賽事大使林志穎（右二）、桃園雲豹代表張建偉（右一）、AEPL執行長張智維（左二）和中華民國匹克球總會理事長周曉琴合影。記者曾思儒／攝影

匹克球成為全球人氣極高的運動，亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，簡稱AEPL）5月宣告正式成立，今天在台北車站多功能展演空間舉辦創始賽季賽前記者會，知名藝人林志穎也現身擔任賽事大使，號召全民一起拿起球拍感受這項新興運動。

AEPL第一個賽季將於8到11月在全台舉行8站賽事，每站設立獎金，預計有6支隊伍與會；8站外將設年度總決賽，總決賽另有獎金，整個賽事總獎金達100萬元。

今天記者會已經公布5支隊伍，分別是尚騰集團、桃園雲豹、Ahhh、蘆沐和富瑞特科技。AEPL執行長張智維表示，聯盟已經確定8月29日和30日在台中火車站二樓平台展開創始賽季賽程，目前還有幾支企業表達加入意願，開季前將會公布最後參賽隊伍，也不排除目前5隊展開賽季。

今天記者會吸引許多民眾圍觀，還有為數眾多的林志穎「穎迷」也到場，張智維強調，AEPL就是要到「人潮最多的地方」舉辦賽事，「到人群中打給你看，第二站我們也確定了，會到高雄駁二特區，將匹克球和城市做結合。」

桃園雲豹除了職籃TPBL球隊，還有職排TPVL隊伍，如今再跨足匹克球，雲豹能源永續長暨發言人張建偉提到，原本個人就有贊助匹克球選手，AEPL的成立讓選手多了舞台，目前共有8位創始隊員，自己也開始和8歲女兒玩匹克球，未來也計畫招募會打匹克球的啦啦隊成員「雙棲」發展。

雲豹女將之一邱子恩年僅15歲，暑假後才要升上高中，有6年網球底子的她因同學邀請接觸匹克球，愈打愈有興趣，不到一年就能為職業選手自己也覺得新奇。

林志穎（右）擔任AEPL賽事大使。記者曾思儒／攝影
林志穎（右）擔任AEPL賽事大使。記者曾思儒／攝影

桃園雲豹15歲小將邱子恩。記者曾思儒／攝影
桃園雲豹15歲小將邱子恩。記者曾思儒／攝影

匹克球 林志穎 菁英 籃球

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