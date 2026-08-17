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排球／U17世青賽奪第四平隊史最佳 中華隊教頭肯定球員成長
中華隊今天迎接2026年世界U17女子排球錦標賽最終日賽程，銅牌戰和中國隊的對決中，中華隊首局在「丟士」中先下一城，可惜後三局沒能再追加局數，終場以28：26、15：25、19：25、22：25錯過登上頒獎台的機會，以追平上屆的隊史最佳第四名作收。
中華隊總教練侯雅惠認為，從預賽一路到銅牌戰，經過一場場比賽累積磨合後，球隊在默契與戰術執行上都比賽事初期更加穩定，「尤其在場上遇到困難的時候，球員彼此之間的溝通和配合都有進步。」
面對具備身材與攻擊高度優勢的中國，侯雅惠表示，團隊主要透過發球限制對手的進攻組織速度，同時在攔網與防守做好對位，不過與四強戰交手的土耳其隊相比，中國的進攻型態與節奏有所不同，因此球隊也針對攔網判斷、後排防守位置及發球策略進行調整，「面對高大對手，不能只依賴攔網，防守和反擊的串聯也很重要。」
侯雅惠也提到，球隊在比賽細節的處理上仍有持續進步的空間。
完成這趟U17旅程，侯雅惠認為，球員最大的蛻變來自心理層面的成長，「她們開始真正感受到國際賽的強度，也更知道自己在場上應該如何面對壓力。」從賽事初期較容易受到對手氣勢影響，到後期即使比分落後，仍能不放棄、一分一分拚戰，這份韌性也成為教練眼中本屆賽事最重要的收穫。
侯雅惠也期盼球員將這次面對不同國家球風、身材條件與比賽節奏的經驗帶回訓練，持續提升自身能力，同時記住在國際舞台上面對壓力時的感受，扎實做好基本功與比賽細節，「這次比賽不是終點，而是讓她們更清楚未來還有哪些地方需要進步。」
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