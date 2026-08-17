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高球／LPGA波特蘭菁英賽最終回合 徐薇淩繳71桿並列第51
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA波特蘭菁英賽最終回合抓4博蒂、吞3柏忌繳出71桿，以4天低於標準6桿的282桿、並列第51名作收。
經過4天的激戰，由前世界球后、泰國好手提蒂卡（Jeeno Thitikul）以低於標準22桿的266桿逆轉奪冠，而前3名也全都由泰國球員包辦。
美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的波特蘭菁英賽，總獎金200萬美元（約新台幣6400萬元），這場比賽台灣僅徐薇淩一人參賽，而她也順利晉級。
今天的最終回合，徐薇淩從球場第10洞出發，她在前3洞連抓3博蒂，展現出驚人氣勢與好手感，只可惜在第15洞出現第1個柏忌，前9洞就以34桿作收。
可惜轉場後徐薇淩攻勢停滯，前8洞全都打Par，沒能再降低桿數，更要命的還在收尾的第9洞吞下全場第3個柏忌，沒能有個完美結局。
徐薇淩告訴中央社記者，今天的木桿開球還算不錯，不過後9洞的鐵桿都差了一點點，上果嶺都距離洞口有些距離。
她提到，接下來還有2場LPGA賽事，盡量把握機會調整狀態，為9月的名古屋亞運作準備。
結束波特蘭賽事後，徐薇淩接下來將飛往加拿大參加LPGA加拿大女子公開賽，緊接著在前進波士頓參加FM錦標賽。
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