藤球／全國排名賽檢視場地 為來年全運會暖身

115年第二次全國藤球排名賽昨天（16日）在屏東縣佳冬高農落幕。由於明年全國運動會將由屏東縣主辦，藤球也首次選辦進競賽項目，本次排名賽特別選在曾於113年全民運承辦藤球賽事的佳冬高農舉行，除了能檢視選手的競技表現，也透過實際辦賽提前為全運會暖身。

116年全國運動會藤球賽事副經理鄭力元，過去從佳冬國中開始，長年在屏東推廣藤球運動，藤球也逐漸成為屏東特色運動。他表示，目前正在進行明年全運會場地規劃，因此藉由本次排名賽實際檢視佳冬高農的場地條件，他說：「看看這個比賽場地是否符合規則，同時觀察選手實際比賽時的感受與節奏，也檢視場地設備還有什麼需要補強的地方。」

113年全民運在屏東舉行時，藤球項目就是辦在佳冬高農。這次再次選擇這裡作為辦賽場地，是希望把過去的經驗延續下來。鄭力元表示，佳冬高農具備室內場地、空調及木質地板，整體環境對選手來說很理想，「尤其藤球比賽有許多跳躍、落地及身體擦撞動作，場地條件與安全性相當重要。」

男子四人賽冠軍屏東戰神A。圖／中華民國藤球協會提供

剛從世界藤球錦標賽（泰皇盃）回來的陳睿儒，也將這次排名賽視為調整狀態的實戰機會，他認為目前身體狀況與球技都維持不錯。這兩天回到熟悉的母校參賽，他笑說人跟球技都成熟了許多，最重要的是好好把握每一顆球，享受在家鄉踢球的時光。

陳睿儒也表示，接下來一年要維持球技與體能，為明年全運會選拔做準備，盼能爭取到出賽資格，「當然壓力很大，但想為家鄉奪下金牌。」

我國好手陳曉葳過去曾來過佳冬高農幾次，她說：「這裡辦過幾次的比賽，所以感覺整體的環境都滿成熟的。」她提到，兩個球場之間設有球網區隔，場外也有足夠空間讓選手跑動，另外燈光也是她特別有感的地方，「這邊的燈光其實對眼睛滿友善的，不管是殺球或抬頭追球，都不容易受到干擾。」

陳曉葳這次以新陣容BTW-G.L.O.W參加甲組賽事，她坦言第一天團隊狀況與默契還在磨合，但到了今天的四人賽，團隊有做比較多調整，去運用每個人擅長的東西，所以打得很開心。

女子四人賽冠軍美和科大B。圖／中華民國藤球協會提供

對於來年全運會，由於賽事總則還未完全定案，選拔賽也還未定。曾代表台北市參加全民運的陳曉葳，希望明年能再穿上代表隊球衣，她強調，除了會努力穩定自己的狀態，也會運用自己的經驗，幫助對場地不熟悉的隊友，去因應不同狀況。

經過兩天賽事，鄭力元認為，這次排名賽看到國內藤球選手水準持續提升，各縣市都有穩定成長，「明年的全國運當中，可能就會有很激烈、很精彩的賽事出現。」不過他也喊話，屏東將藉由主場優勢與提前準備，力拚在藤球項目爭取佳績，讓藤球能在屏東持續發光發熱。