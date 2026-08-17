自行車／百位車友「騎見光復」 徐行縱谷深度走入濕地、森林與部落

為持續推廣花東縱谷自行車旅遊，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處15日於花蓮光復舉辦「2026徐行縱谷－騎見光復」自行車活動，吸引超過百位民眾熱情參與，其中更有20多位來自光復國小與光復國中在地學生加入騎行行列。參與車友不僅來自光復及花東地區，更有許多民眾特別從台灣各地前來，以自行車穿梭光復的濕地、森林、糖業文化與部落聚落，深度感受花東縱谷豐富而多元的自然與人文魅力。

本次「騎見光復」從光復火車站出發，騎乘路線串聯馬太鞍濕地、大農大富平地森林園區、光復糖廠及太巴塱部落等光復代表性景點，從濕地生態、廣闊森林到糖業文化與阿美族部落生活，讓參與民眾在一趟自行車旅程中，看見光復不同層次的風景。

花東縱谷國家風景區管理處處長許宗民表示，花東縱谷擁有非常適合自行車旅遊的自然條件，但「徐行縱谷」希望帶給旅客的，不只是騎過一條路線，而是透過自行車放慢速度，真正走進地方、認識地方。

許宗民指出：「自行車最大的魅力，就是速度剛剛好。比開車慢，卻能比步行走得更遠，可以停下來看一片濕地、走進一座部落，也可以和地方的人聊聊天。這正是我們希望透過『徐行縱谷』傳達的旅行方式。」

「徐行縱谷－騎見光復」自行車活動，民眾熱情參與。圖／交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處提供

今年「騎見光復」另一項重要特色，是將花東縱谷管理處長期推動的自行車領騎人員培訓成果實際導入旅遊現場，由完成培訓的領騎人員分組帶領車友騎乘，除了協助路線引導與騎乘安全，也沿途進行在地文化、生態及景點導覽。

從馬太鞍濕地的自然生態、大農大富的森林環境，到光復糖廠的產業歷史以及太巴塱部落的文化故事，領騎人員不只是「帶路」，更扮演地方旅行說書人的角色，讓參與者不再只是經過景點，而是能了解一片土地背後的故事。

花東縱谷管理處表示，領騎人才的培育，是推動自行車旅遊長期發展的重要基礎。今年除辦理領騎培訓外，更進一步推出「徐行縱谷領騎預約服務」，希望把培訓轉化成實際旅遊服務量能，未來民眾來到花東，即使不是參加大型活動，也能透過預約，由熟悉地方的領騎人員陪伴探索縱谷，讓自行車旅行成為全年都能體驗的深度旅遊方式。

騎完自行車，花東的精彩還沒有結束。因適逢太巴塱部落豐年祭，參與「騎見光復」的民眾在白天完成自行車漫旅後，晚上還能走進太巴塱部落，感受阿美族一年一度重要祭典的文化魅力。

花東縱谷管理處表示，夏季正是體驗花東部落文化最精彩的季節之一，透過自行車活動與部落祭典的串聯，旅客可以從白天的田野、森林與聚落，一路玩到晚上的歌舞與部落文化，體驗屬於花東縱谷夏季獨有的「部落原遊會」。

「徐行縱谷」也希望透過這樣的旅行方式，讓民眾不再只是為了一個景點來到花東，而是願意多停留一天、多走進一個地方、多認識一段文化，讓觀光真正走進地方。

花東縱谷管理處表示，「騎見光復」是2026徐行縱谷系列活動的重要一站，接下來10月18日也將於花蓮玉里舉辦年度經典活動「徐行縱谷－板塊騎遇」，今年將以「玉里小鎮自行車大富翁」概念，邀請民眾騎自行車走訪小鎮景點與特色商家，以遊戲化方式深度探索玉里。

從自行車主題活動、領騎人才培訓，到領騎預約服務的建立，花東縱谷管理處希望逐步打造更完整的自行車旅遊服務環境，讓旅客無論什麼季節來到花東，都能搭上火車、騎上自行車，以低碳、自在的方式深入縱谷。