羽球／領銜台灣代表隊出征世錦賽 周天成：狀態恢復還不錯

2026世界羽球錦標賽今天開打，台灣總計15組人馬參賽，近況甚佳的「一哥」周天成，將力拚生涯自2022年的銅牌之後，第2面世錦賽獎牌。

2026年世界羽球錦標賽將於今天起到8月23日在印度登場，世錦賽雖沒有設置獎金，但積分比照奧運同等級，金牌可獲得14500分、銀牌12500、銅牌10500分，對於選手的世界排名很有幫助。

世錦賽台灣在各組別都有球員參賽；從1977年開始舉辦的世錦賽，台灣代表隊累積拿下3銀6銅，還沒有球員登頂奪冠。

台灣羽球代表隊在世錦賽的3面銀牌，分別為1999年男單陳鋒、2011年女單鄭韶婕、2021年女單戴資穎；至於最近一次奪牌，就是2022年的男單周天成獲得銅牌。

現年36歲的周天成，在今年7月底拿下世界羽球總會（BWF）超級1000等級的中國公開賽冠軍，近況相當不錯；根據籤表，他首輪將對上世界排名第126名的菲律賓球員維拉弗爾（Clarence Villaflor）。

周天成告訴中央社記者，台北公開賽後有稍微休息調整一下，目前恢復得還不錯，就一樣維持初衷，好好的打出每一個好球。

至於另一男單「左手重砲」林俊易，世界排名來到生涯新高的第8，他首輪將對上馬來西亞的賀首維；至於男雙王齊麟、邱相榤首輪輪空，32強將對上台灣雙胞胎李芳任、李方至與日本組合的勝方。

台灣代表隊已於8月13日抵達印度，經過數日調整和適應場地，全隊都已進入備戰狀態。