快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／領銜台灣代表隊出征世錦賽 周天成：狀態恢復還不錯

中央社／ 台北17日電
男單一哥周天成。記者余承翰／攝影
男單一哥周天成。記者余承翰／攝影

2026世界羽球錦標賽今天開打，台灣總計15組人馬參賽，近況甚佳的「一哥」周天成，將力拚生涯自2022年的銅牌之後，第2面世錦賽獎牌。

2026年世界羽球錦標賽將於今天起到8月23日在印度登場，世錦賽雖沒有設置獎金，但積分比照奧運同等級，金牌可獲得14500分、銀牌12500、銅牌10500分，對於選手的世界排名很有幫助。

世錦賽台灣在各組別都有球員參賽；從1977年開始舉辦的世錦賽，台灣代表隊累積拿下3銀6銅，還沒有球員登頂奪冠。

台灣羽球代表隊在世錦賽的3面銀牌，分別為1999年男單陳鋒、2011年女單鄭韶婕、2021年女單戴資穎；至於最近一次奪牌，就是2022年的男單周天成獲得銅牌。

現年36歲的周天成，在今年7月底拿下世界羽球總會（BWF）超級1000等級的中國公開賽冠軍，近況相當不錯；根據籤表，他首輪將對上世界排名第126名的菲律賓球員維拉弗爾（Clarence Villaflor）。

周天成告訴中央社記者，台北公開賽後有稍微休息調整一下，目前恢復得還不錯，就一樣維持初衷，好好的打出每一個好球。

至於另一男單「左手重砲」林俊易，世界排名來到生涯新高的第8，他首輪將對上馬來西亞的賀首維；至於男雙王齊麟、邱相榤首輪輪空，32強將對上台灣雙胞胎李芳任、李方至與日本組合的勝方。

台灣代表隊已於8月13日抵達印度，經過數日調整和適應場地，全隊都已進入備戰狀態。

羽球 周天成 世錦賽

延伸閱讀

羽球／全國羽球排名賽 王子維相隔10年再奪甲組男單冠軍

排球／U17世錦賽中華女排不敵中國 第4名作收無緣創隊史最佳

國際資訊奧林匹亞競賽 台灣1金2銀1榮譽獎、排名全球第8

排球／U17女排世錦賽中華隊力壓泰國 連兩屆挺進4強

相關新聞

足球／C羅受訪暗示告別足壇：很可能是最後一年踢球

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度透露迄今為止最明確暗示，表示他可能會在本賽季結束時告別足壇。他說，「這很可能是我的最後一年」

高球／LPGA波特蘭菁英賽最終回合 徐薇淩繳71桿並列第51

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩，今天在LPGA波特蘭菁英賽最終回合抓4博蒂、吞3柏忌繳出71桿，以4天低於標準6桿的282...

藤球／全國排名賽檢視場地 為來年全運會暖身

115年第二次全國藤球排名賽昨天（16日）在屏東縣佳冬高農落幕。由於明年全國運動會將由屏東縣主辦，藤球也首次選辦進競賽項目，本次排名賽特別選在曾於113年全民運承辦藤球賽事的佳冬高農舉行，除了能檢視選手的競技表現，也透過實際辦賽提前為全運會暖身。

自行車／百位車友「騎見光復」 徐行縱谷深度走入濕地、森林與部落

為持續推廣花東縱谷自行車旅遊，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處15日於花蓮光復舉辦「2026徐行縱谷－騎見光復」自行車活動，吸引超過百位民眾熱情參與，其中更有20多位來自光復國小與光復國中在地學生加入騎行行列。參與車友不僅來自光復及花東地區，更有許多民眾特別從台灣各地前來，以自行車穿梭光復的濕地、森林、糖業文化與部落聚落，深度感受花東縱谷豐富而多元的自然與人文魅力。

羽球／領銜台灣代表隊出征世錦賽 周天成：狀態恢復還不錯

2026世界羽球錦標賽今天開打，台灣總計15組人馬參賽，近況甚佳的「一哥」周天成，將力拚生涯自2022年的銅牌之後，第2...

排球／U17世錦賽中華女排不敵中國 第4名作收無緣創隊史最佳

世界U17女子排球錦標賽今天進行季軍戰，中華隊雖然靠著攻擊手陳亭伊、張芸甄皆進帳全場最高19分，可惜終場仍以1比3不敵中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。