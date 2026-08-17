辛辛那提女網／詹皓晴拍落種子 謝淑薇、梁恩碩過頭關

我國三名女將今天在辛辛那提女網賽接連上陣，名列種子的謝淑薇和「小鋼炮」梁恩碩分別闖關，詹皓晴和澳洲搭檔茹安（Maya Joint）更在「超級搶10」拍下列第8種子的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），挺進16強。

辛辛那提站是ATP和WTA合辦的大賽，男網屬於ATP 1000分級的名人賽，女網也是WTA 1000等級，總獎金高達743萬美金，單打96籤、雙打32籤，我國共4名女將參戰，除今天都開出紅盤的3人，吳芳嫺將在明天登場，不過首輪就中「籤王」，將碰頭號種子捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）。

今天先登場的梁恩碩，和日本搭檔青山修子碰愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），第三局開始連破對手3個發球局，順利以6：2先下一城，第二盤第10局先瓦解對手4個盤末點，驚險保發後再把握11局的關鍵破發，最終以7：5收下勝利。

剛在多倫多女網闖進4強的謝淑薇和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），辛辛那提列第5種子，首戰碰斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls），首盤在雙方各互破3次下進入「搶7」，台拉組合「搶7」中連破對手3個發球分，拉開6：1領先，順利以7：6（7：2）先下一城。

第二盤台拉組合在2：3下連保帶破連下4局，以6：3收下對戰5連勝。

詹皓晴／茹安和列第8種子的梅騰絲／施奈德激戰到「超級搶10」，台澳組合前7分就拿下6分，拉開領先下以7：6（7：4）、3：6、10：3淘汰種子，挺進16強。