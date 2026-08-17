排球／U17世錦賽中華女排不敵中國 第4名作收無緣創隊史最佳

世界U17女子排球錦標賽今天進行季軍戰，中華隊雖然靠著攻擊手陳亭伊、張芸甄皆進帳全場最高19分，可惜終場仍以1比3不敵中國隊，無緣改寫隊史最佳成績。

在智利舉行的世界U17女子排球錦標賽，中華隊通過分組預賽考驗後，完成連兩屆挺進4強紀錄，不過4強戰擋不住具備身材優勢的土耳其，確定無緣爭奪冠軍，並在今天的季軍戰與中國隊正面交鋒，雖然台灣女排先馳得點，但最後遭到對手連趕3局逆轉，以第4名作收。

此役挑戰同樣人高馬大的中國隊，台灣女排從首局開打後就緊咬比分，甚至展現強心臟化解3個局點，並如願以28比26先馳得點，然而接下來中華隊未能趁勝追擊，接連以15比25、19比25讓出，讓對手取得聽牌優勢。

陷入「背水一戰」局面的中華隊，第4局靠著陳亭伊、張芸甄頻頻發動攻勢，試圖扳平戰局，可惜在無緣守住領先位置情況下，終場再以22比25落敗，確定與登上頒獎台的機會擦肩而過。

本場陳亭伊、張芸甄雙雙貢獻全場最高19分，詹子昀則進帳15分，但中華隊主要得分集中在三人身上，最後也無法改寫隊史U17女排世錦賽最佳成績第4名紀錄。