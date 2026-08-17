四大極地納米比亞沙漠7日賽首站 Team Taiwan A林義傑與李銘峰居官方團體組第一

2026年四大極地納米比亞站第一站41.5公里：

2026年四大極地納米比亞沙漠賽於當地時間16日開跑，挑戰7天250公里耐力賽，其中在官方團體組Official Team部分，由林義傑領軍的Team Taiwan A隊取得領先，不過，一開始出發時，李銘峰發生裝備插曲，導致在第一檢查站前落後，直到15公里後林義傑及李銘峰靠著閱讀沙漠地形優勢，逐漸追上對手，本日第一天賽程台灣選手由代表「Team Taiwan A」林義傑與李銘峰今日以5小時51分41秒暫居「冠軍」，「Team Never Die」王仁甫與黃振華則居第三。

納米比亞時間8月16日早上8點，共有140多位來自於全世界各地選手準時出發，台灣本次共計15人參賽，林義傑及王仁甫、郭彥甫領軍出征，出發時氣溫約攝氏10度，所有選手需要穿越鹽鹼地形、沙丘、枯萎河床…等不同地形場域，不過到了中午後，太陽逐漸赤焰，直曬溫度達40度，整個沙漠大地就像火爐一樣，加上複雜地形，所有選手吃足苦頭。

台灣團隊個人組參賽部分由趙鉉煒目前以6小時16分41秒(男子組14名)首先抵達終點，第二個抵達林軒安以6小時18分44秒(男子組16名)，林軒安說：上次我參加智利沙漠賽雖然很辛苦，但是這次比賽第一天就是41公里，而且絕大多數都是沙地，讓我每跑一步都要花上三倍的力氣，我回到終點後，脫下鞋子就已經出現一個大水泡。

王仁甫今天跑出個人最佳成績以6h55分29秒(官方團體組第三)抵達終點，王仁甫表示：5566不能亡，他一定會努力完成賽事，不過賽後表示：我的腳有夠重，根本抬不起來，整個路段都是沙，太陽反射後氣溫好高，我不想跟林義傑交朋友了。郭彥均則以8h14分55秒抵達終點，回到終點後第一句話：為什麼風景都是一樣？？？笑翻大家。

明天一樣在當地時間早上八點開賽，90%賽程為沙丘路線，全程42公里，林義傑表示，明天將會是本屆最困難的路線挑戰，我剛剛聽到所有選手都在討論著明天的策略，我跟李銘峰明天也會想辦法在10點以前速度加快，讓後面變熱時候可以努力撐回來。

個人總成績男子組編號54號Kumagai Takuro以4小時26分34領先，女子組編組89號Punz-Raml Michael以5小時18分14暫居女子組排第一。