足球／C羅受訪暗示告別足壇：很可能是最後一年踢球

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度透露迄今為止最明確暗示，表示他可能會在本賽季結束時告別足壇。他說，「這很可能是我的最後一年」。

體育頻道ESPN報導，現年41歲的羅納度（CristianoRonaldo）目前效力於沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯（Al Nassr），合約到2027年6月。他過去曾坦言掛靴日子越來越近，但是一直沒有給出明確退休時程。

然而，在今天出刊的「時尚雜誌」（Vogue）專訪中，羅納度表示：「這很可能是我最後一年踢球了，我希望能留下精彩傳奇。」

羅納度去年11月曾說他預計還會再踢「一到兩年」，並且確認2026年世界盃將會是他的世足最後一舞。葡萄牙上個月在世界盃被西班牙淘汰，不過羅納度後來拒絕明確說明將於何時退役。

這位曾經效力於英格蘭足球超級聯賽曼徹斯特聯隊和西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里的前鋒如今表示，他已經開始規劃足球生涯結束後的人生，期待能有更多時間陪伴家人。

羅納度告訴時尚雜誌：「我的未來已經規劃好了，我有太多事情要忙，很難只跟你說一件。」

「因為離開球場可能會留下巨大空虛，必須用不同方式去填補，不只一種，也要讓自己過得更開心、多旅行、觀賞並且打板式網球（padel），這是我很喜歡的運動，還有繼續享受我所得到的，我們共同擁有的一切。」

他說：「畢竟這25年來充滿許多的犧牲與付出。」

這場訪談是在他與長期交往的伴侶羅德里格斯（Georgina Rodriguez）在葡萄牙度假勝地卡斯凱什（Cascais）結婚前5天進行，引發外界預期這位擁有輝煌戰績的球星即將為他的職業生涯畫下句點。

5座金球獎（Ballon d'Or）得主羅納度的職業生涯從葡萄牙里斯本競技起步，之後效力於曼聯、皇馬、義大利足球俱樂部尤文圖斯，2023年1月轉戰沙烏地艾納斯。他在馬德里的9個賽季共出賽438場、攻進450球，締造隊史紀錄。

羅納度今夏在世界盃攻入3球，協助葡萄牙闖進16強。