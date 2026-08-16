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定向越野／一張地圖走進全民生活 北極星串聯山林探索與貓空茶文化

聯合報／ 即時報導
數位定向結合《茶經》人文走讀，讓每一步不只鍛鍊體能，也重新認識土地。圖／中華民國定向越野協會提供
數位定向結合《茶經》人文走讀，讓每一步不只鍛鍊體能，也重新認識土地。圖／中華民國定向越野協會提供

中華民國定向越野協會今天（16日）舉辦「台北大縱走第七段─山林定向探索體能訓練」，由山域嚮導專家廖登山帶領親子家庭、年輕上班族及退休族群，自政治大學走入政大後山、飛龍步道、樟樹步道、貓空與指南宮。活動結合地圖判讀、手機定位、文化任務及AR擴增實境，讓健行不只是跟著隊伍前進，更是一場主動觀察、思考與認識土地的探索。

廖登山特別安排隊伍走進「台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心」，由中心主任分享《茶經》與貓空茶文化的人文故事，引導參與者從茶葉、地方生活及產業發展的脈絡，理解眼前山林與茶鄉聚落的關係。這段走讀讓一次健行增添文化深度，也讓參與者在鍛鍊體能之外，讀懂腳下土地累積的人文記憶。

中華民國定向越野協會配合115年運動部全民運動署推動「全民TO GO」計畫，將累積多年的定向越野專業轉化為全民都能參與的戶外探索教育。未來，北極星定向探索俱樂部將持續串聯城市公園、校園、地方聚落及山林步道，結合專業帶領、數位工具、低碳行動與在地文化，陪伴民眾從一次體驗走向長期參與，在運動中培養方向感、山林安全意識及對土地的理解。

北極星 地圖 北極

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