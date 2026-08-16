游泳／德國19歲小將破1500公尺自由式世界紀錄 快了近4秒

德國19歲新星李普曼（Johannes Liebmann）今天在歐洲游泳錦標賽打破男子長水道1500公尺自由式的世界紀錄，較舊紀錄快了將近4秒。

路透社報導，李普曼寫下14分26秒79新世界紀錄，比美國選手芬克（Bobby Finke）在2024年巴黎奧運締造的舊紀錄還快3秒88。

李普曼賽後接受採訪時表示：「我相當驚訝，這個成績太不可思議。沒想到自己能達成…我甚至說不出話來了。」

他還說道：「比賽進行到一半的時候，我發現自己遙遙領先其他人，這感覺很棒。」

李普曼提到：「我想是最後200或300公尺的時候，看到觀眾們都站起來，這給予我另一股動力。」

這位德國小將已經拿下本屆歐洲游泳錦標賽的兩面金牌，除了1500公尺自由式，他也在800公尺自由式摘金。