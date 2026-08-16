並肩淬煉！TPF攜手AR Taipei打造城市夜訓場 破百人齊聚101水舞廣場熱血開練

2026 TPF全球極限體能鋼鐵大賽進入倒數2個月，15日晚間特別攜手adidas Runners Taipei（AR）在台北101水舞廣場舉辦「並肩淬鍊訓練營」，吸引上百位運動健身愛好者共襄盛舉。不同於上次臺南場的廟口晨訓，結合臺北知名地標進行「城市夜訓」，從黃昏到夜幕低垂，在多變的城市氛圍中體驗跑步與功能性體能訓練結合的全新運動魅力，也提前感受2026 TPF全球極限體能鋼鐵大賽的熱血氛圍。

不同於傳統跑步活動，今年臺北場首度與adidas Runners Taipei跨界合作，由AR團隊及專業教練共同規劃，將跑步節奏、團隊合作與TPF功能性體能訓練融合，打造更貼近正式賽事的運動體驗。訓練中的動作包括啞鈴火箭推、壺鈴抓舉以及沙袋上搏與深蹲，並在競賽中加入20公尺沙袋負重折返跑，讓參與者在跑步間歇與肌力循環中全面挑戰心肺與爆發力。從暖身啟動、團隊挑戰到綜合體能訓練，每位參與者都在互相鼓勵中完成一次次突破，不僅提升身體能力，更體驗到不同運動文化交流所帶來的樂趣。

活動現場以團隊競賽形式進行，讓參與者在合作與競爭中培養默契，也感受TPF賽事重視團隊精神與意志力的核心價值。現場KOL與民眾一起投入訓練、分享運動心得，歡呼聲此起彼落，讓台北101水舞廣場充滿熱血能量。許多首次參與的民眾表示，原先以為功能性訓練的門檻很高，實際體驗後發現只要願意跨出第一步，每個人都能找到屬於自己的挑戰節奏，也更期待站上TPF正式賽場。

比賽尾聲排名也陸續出爐，前三名隊伍獲得知名運動品牌adidas所提供全套賽事裝備，屆時將穿上品牌裝備挑戰2026 TPF全球極限體能鋼鐵大賽，為這場城市夜訓留下最具意義的成果。

TPF希望透過不同形式的訓練活動，讓更多人認識功能性訓練這項運動，也透過與adidas Runners Taipei合作，串聯跑步與健身社群，讓不同背景的運動愛好者都有機會交流學習與挑戰自我。緊接著9月12日臺中將舉辦最終場訓練營，持續為10月17日至18日於臺中市政府1樓廣場登場的2026 TPF全球極限體能鋼鐵大賽暖身，邀請更多民眾加入備戰行列，不僅如此，賽事報名也進入最後倒數，歡迎熱愛挑戰的運動愛好者把握最後報名機會，站上TPF賽場，突破自我、迎接榮耀時刻。

賽事官網：https://tpfgrandprix.7don.com.tw/

賽事官方IG：https://www.instagram.com/2026tpfgp/

賽事官方FB：https://www.facebook.com/TPFGP

TPF攜手AR Taipei打造城市夜訓場，百人齊聚101水舞廣場熱血開練。 中華民國文化休閒運動協會提供

TPF攜手AR Taipei打造城市夜訓場，百人齊聚101水舞廣場熱血開練。 中華民國文化休閒運動協會提供