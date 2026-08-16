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排球／U17世青賽不敵土耳其隊無緣冠軍戰 中華隊明和中國隊爭季軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女排隊四強賽出戰土耳其。圖／Volleyball World提供
中華女排隊四強賽出戰土耳其。圖／Volleyball World提供

2026年世界U17女子排球錦標賽四強賽今天登場，中華女排隊迎戰有身材優勢的土耳其隊，第二、三局一度取得領先，可惜局末關鍵分未能把握，最終以15：25、22：25、22：25無緣冠軍戰，明天季軍戰將和中國隊對決，爭取登上頒獎台。

中華隊快攻手程曦認為，中華隊今天在接發球方面有所進步，不過面對土耳其高大的攔網，攻擊後的防守與補位仍是需要加強的環節。土耳其本場在攔網得分以17：0大幅領先，也對中華隊的進攻造成不小壓力。

「對手很高，所以一定不可能一顆就得分。」程曦表示，面對高大且穩固的攔網，球隊賽前便知道進攻不容易一次奏效，因此隊友之間的保護與補位格外重要，唯有將球救起、延續攻勢，才能爭取再次進攻的機會。

中華隊在第二、三局都曾與土耳其形成拉鋸，甚至一度取得領先，不過進入局末後未能延續前段節奏。程曦認為，球隊在前20分的表現其實不差，「都可以跟對手拉鋸或是領先，但到了局末，大家因為想要搶分而出現急躁情緒，反而沒有把原本應該拿下的分數穩穩拿下。」她也認為，愈接近關鍵分，團隊愈需要保持冷靜，這將是明天季軍戰前的重要調整方向。

針對土耳其的身高優勢，中華隊賽前也特別討論攔網後的防守補位，並以攔網時盡可能「碰到球」、改變攻擊路線為策略，希望為後排防守爭取更多反應時間。程曦認為，實際執行後確實有收到一定效果。

身為快攻手，程曦也觀察到，土耳其雖然擁有出色的攔網高度，但並非沒有突破空間。她表示，當中華隊能透過速度與攻擊節奏牽制對方攔網，就有機會製造打手出界或找到攻擊空檔，「如果我們能突破攔網，他們後面的守備也不是完全沒有機會突破。」如何善用速度、落點以及攻擊變化，也將成為中華隊未來面對高大對手時的重要課題。

四強戰結束後，中華隊明天將迎戰同樣具備身材優勢的中國隊，爭取本屆賽事季軍。面對本屆U17世錦賽最後一戰，程曦認為球隊要以平常心應戰，尤其在攔網、防守與補位上要更加確實。

排球 身材 中華隊 籃球

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